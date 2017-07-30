پیش بینی بارش درچهارمحال وبختیاری/حفاظت ازمحصولات باغی ضروری است

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش درچهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید و احتمال بارش های پراکنده در برخی مناطق است.

وی عنوان کرد: احتمال بارش در بخش های شمالی و شرقی استان چهارمحال و بختیاری طی دو روز آینده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان و همزمانی آن با فصل برداشت محصولات باغی و زراعی، عنوان کرد: محافظت یا انتقال محصولات برداشت شده به انبارهای سر پوشیده برای جلوگیری از خسارت ضروری است.