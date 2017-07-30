  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی بارش درچهارمحال وبختیاری/حفاظت ازمحصولات باغی ضروری است

پیش بینی بارش درچهارمحال وبختیاری/حفاظت ازمحصولات باغی ضروری است

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارندگی های پراکنده در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش درچهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید و احتمال بارش های پراکنده در برخی مناطق است.

وی عنوان کرد: احتمال بارش در بخش های شمالی و شرقی استان چهارمحال و بختیاری طی دو روز آینده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان و همزمانی آن با فصل برداشت محصولات باغی و زراعی، عنوان کرد: محافظت یا انتقال محصولات برداشت شده به انبارهای سر پوشیده برای جلوگیری از خسارت ضروری است.

کد مطلب 4045457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها