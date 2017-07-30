انتقاد سرخو به پرداخت نشدن حق بیمه کارگران شرکت واحد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران اظهار کرد: حق بیمه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با وجود اینکه ماهانه از فیش حقوقی آن ها کسر می شودبه حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و این امر موجب شده تا تمدید دفترچه های درمان این کارگران با مشکل مواجه شود.

وی یادآوری کرد: پیش از این نیز درباره عدم پرداخت حق بیمه کارکنان شرکت بهره برداری مترو با وجود کسر حق بیمه از فیش حقوقی آن ها تذکر داده بودم که هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران همچنین با بیان اینکه طبق برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران ، خط ۶ مترو باید تا پایان سال ۱۳۹۵ به اتمام می رسید، اعلام کرد ساخت این خط به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

وی در پایان به رییس شورا پیشنهاد داد: درهفته جاری اعضای شورا بازدیدی از این خط داشته باشند تا قبل از افتتاح در جریان مراحل تکمیلی این خط قرار گیرند.