نتیجه جلسه دانشجویان معترض شهیدبهشتی با رئیس دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز بیش از۶۰ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بهشتی در اعتراض به شهریه دروس پیش نیاز و قانون سنوات تجمع کردند.

این دانشجویان با صدور بیانیه ای خواستار تحقق مطالبات خود شدند و در همین راستا جلسه ای نیز با دکتر صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی برگزار کردند.

محسن خزایی، نماینده دانشجویان معترض کارشناسی ارشد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این جلسه مقرر شد، شهریه دروس جبرانی صفر شده و به زودی ابلاغیه ای مبنی براینکه هزینه‌ای مشمول دانشجویان ورودی ۹۴ و ۹۵ برای دروس جبرانی نمی‌شود، بر روی سایت دانشگاه گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای ورودی‌های ۹۶ به بعد ساز و کاری تعیین خواهد شد که دانشجویان مجبور به اخذ واحدهایی که در دوره کارشناسی گذرانده‌اند، نباشند.

نماینده دانشجویان معترض کارشناسی ارشد خاطرنشان کرد: در شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۲۰ دی ۹۵ شورای آموزشی دانشگاه، مقرر شده بود که در صورت تداوم تحصیل در ترم ششم نوع دوره آموزشی از پژوهش محور به آموزش محور تغییر می‌یابد.

وی ادامه داد: بنا بر اصلاحات شیوه‌ نامه دانشگاه بهشتی، مقرر شد، اگر دانشجویی نخواهد پژوهش محور باشد، تا پایان ترم ۳ باید به آموزش اعلام کند که در ترم ۴ واحدهای جایگزین را اخذ کند و اگر دانشجویی بنا بر تشخیص استاد راهنما، آموزش گروه و معاونت آموزشی نتواند پژوهش محور باشد، تا پایان ترم ۴ به دانشجو اعلام شده و ادامه تحصیلش آموزش محور خواهد بود.

وی افزود: لذا این موضوع برای دانشجویان ورودی ۹۴ که ترم ۴ آن‌ها گذشته است اعمال نخواهد شد.