به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی عصر امروز در حاشیه مراسم ترحیم والده علی اکبر محتشمی پور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نجفی شهرداری تهران را رسماً پذیرفته است یا خیر، اظهار کرد: آقای نجفی نامزدی خود برای شهرداری را پذیرفته و مشغول تدوین برنامه های خود است.

وی درباره اینکه آیا قائم مقام نجفی می شوید یا خیر، گفت: آقای نجفی به قائم مقامی قوی تر از من نیاز دارد.

مرعشی درباره موج دولت مبنی بر اینکه اعضای کابینه تک تک باید به تایید رهبری برسد تصریح کرد: دفتر رهبری بیانیه داده است ما که سخنگوی دفتر رهبری نیستیم. حتما صحبت رهبری دقیق است و کسی این صحبت را نمی کند.

وی ادامه داد: مسئولیت کابینه عمدتا به عهده رئیس جمهور است و ان شاالله آقای رییس جمهور کابینه خوبی انتخاب خواهد کرد.

مرعشی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا میان شما و نجفی ائتلافی وجود دارد، گفت: من از آقای نجفی جدا نیستیم که بخواهیم ائتلاف کنیم. ما سیبی هستیم که از وسط نصف شده ایم.

عضو حزب کارگزاران در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا میان حزب شما و اتحاد ملت گفتگویی بر سر شهرداری تهران شده است، عنوان کرد: ما با همه احزاب حتی موتلفه گفتگو می کنیم.

وی ادامه داد: ائتلاف جایی معنی می دهد که جدایی باشد. اگر نجفی شهردار شد من اتاق فکرش می شوم و اگر من شهردار شدم، نجفی اتاق فکرم می شود.

مرعشی درباره احتمال تصدی ریاست شورای شهر تهران توسط محسن هاشمی رفسنجانی نیز گفت: افکار عمومی این انتظار را دارد که محسن هاشمی ریاست شورای شهر تهران را به عهده بگیرد.