به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوربخش ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان رزن با اشاره به مشکلات افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا قیمت مرغ و گوشت قرمز و سایر فرآورده های پروتئینی ثابت باشد و شاهد نوسان قیمت این محصول پر مصرف نباشیم.

وی با تاکید بر افزایش گشت و بازرسی مشترک از اصناف در رزن گفت: باید در احقاق حقوق مصرف کننده و تولید کننده دقت شود تا حقی از هر دو طرف تضییع نشود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رزن نیز از انجام ۵ هزار و ۳۴ مورد بازرسی از اصناف طی سال جاری خبر داد و گفت: بازرسی های صورت گرفته منجر به کشف ۱۸۹ مورد تخلف شده است.

ابوالفضل مرادی افزود: در بازرسی های انجام شده ۱۸۲ پرونده تشکیل و پرونده ها برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۳۷ مورد بازرسی از نانوایی های شهرستان رزن انجام شده است، افزود: طی بازرسی نانوایی ها ۶۱ مورد تخلف تشخیص و به تعزیرات معرفی شد.

وی تعداد گشت مشترک با ادارات را ۲۲ مورد عنوان کرد و اظهارداشت: گشت مشترک با ادارات منجر به تشکیل ۳۴ پرونده تخلف بوده است.

مرادی با اشاره عناوین تخلفات صورت گرفته گفت: ۱۰۴ مورد کم فروشی و تقلب، ۳۰ مورد عدم درج قیمت، ۱۳ پرونده قاچاق، ۱۶ مورد گران فروشی و ۲۲ مورد پرونده بهداشتی از جمله تخلفاتی بود که کشف و مورد بررسی قرار گرفت.

