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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

معاون فرماندار رزن:

نوسان قیمت فرآورده‌های پروتئینی در رزن قابل دفاع نیست

نوسان قیمت فرآورده‌های پروتئینی در رزن قابل دفاع نیست

رزن- معاون فرماندار رزن با تاکید بر افزایش گشت و بازرسی مشترک از اصناف در رزن، گفت: نوسان قیمت فرآورده‌های پروتئینی در رزن قابل دفاع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوربخش ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان رزن با اشاره به مشکلات افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا قیمت مرغ و گوشت قرمز و سایر فرآورده های پروتئینی ثابت باشد و شاهد نوسان قیمت این محصول پر مصرف نباشیم.

وی با تاکید بر افزایش گشت و بازرسی مشترک از اصناف در رزن گفت: باید در احقاق حقوق مصرف کننده و تولید کننده دقت شود تا حقی از هر دو طرف تضییع نشود.  

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رزن نیز از انجام ۵ هزار و ۳۴ مورد بازرسی از اصناف طی سال جاری خبر داد و گفت: بازرسی های صورت گرفته منجر به کشف ۱۸۹ مورد تخلف شده است.

ابوالفضل مرادی افزود: در بازرسی های انجام شده ۱۸۲ پرونده تشکیل و پرونده ها برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۳۷ مورد بازرسی از نانوایی های شهرستان رزن انجام شده است، افزود: طی بازرسی نانوایی ها ۶۱ مورد تخلف تشخیص و به تعزیرات معرفی شد.  

وی تعداد گشت مشترک با ادارات را ۲۲ مورد عنوان کرد و اظهارداشت: گشت مشترک با ادارات منجر به تشکیل ۳۴ پرونده تخلف بوده است.  

مرادی با اشاره عناوین تخلفات صورت گرفته گفت: ۱۰۴ مورد کم فروشی و تقلب، ۳۰ مورد عدم درج قیمت، ۱۳ پرونده قاچاق، ۱۶ مورد گران فروشی و ۲۲ مورد پرونده بهداشتی از جمله تخلفاتی بود که کشف و مورد بررسی قرار گرفت.
 

کد مطلب 4045464

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