مساجد بهترین بستر برای انجام فعالیت های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم مهاجریان مقدم ظهر یکشنبه در همایش توجیهی طرح مسجد محوری در شهرستان اظهارکرد: امروز به برکت نظام و شهدا در هر جمعه بیش از ۹۰۰ نمازجمعه در مساجد و مصلاهای شهرها برگزار می شود که خنثی کننده توطئه های دشمنان است.

وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای محور شدن مساجد کارهای زیادی انجام شده است اما آن طور که باید نبوده است.

حجت الاسلام مهاجریان مقدم گفت: انجام کارهای فرهنگی باید در مساجد بیشتر انجام شود، خواندن خطبه های عقد ازدواج میتواند از برخی حرکت های ناهنجار نیز پیشگیری کند.

وی افزود: مساجد سنگر هستند و باید این سنگرها دارای امکانات لازم بوده و جاذبه داشته باشد.

سرهنگ رمضانعلی فرحبخش فرمانده بسیج سپاه ناحیه طبس هم گفت: در شهرستان طبس ۹ مسجد بعنوان محور در نظر گرفته شدند.

وی افزود: مسجد امیرالمومنین (ع) فاز ۲، مسجد فاطمه زهرا (س) شهرک صدوقی، مسجد ائمه بقیه فاز ۱ امیرالمومنین، مسجد صاحب الزمان (عج) عشق آباد، مسجد قدس دیهوک، مسجد ولی عصر (عج) دشتغران، مسجد جامع فهالنج، مسجد حضرت ابوالفضل کریت و مسجد امام خمینی (ره) محمد آباد، مساجدی هستند که حضور جوانان در آن ها پر رنگ تر بوده است.

فرحبخش گفت: امید داریم در آینده به تعداد این مساجد افزوده شود.

سرهنگ اسماعیلی جانشین فرماندهی سپاه انصارالرضا استان درسخنانی گفت: اولین مجموعه ای که نسبت به مساجد غفلت کرده است خود سازمان بسیج است.

وی ضمن بیان این نکته که توجهی که دهه اول انقلاب به مساجد بود در دهه های بعدی نبوده است گفت: تصمیم این است به اصل برگردیم و جبران کنیم.

سرهنگ اسماعیلی افزود:امروز هیئت امنا انتسابی انتخاب می شوند و در همین راستا تفکرات هیئت امنا از دیدگاه های مختلف در خروجی کار مسجد تاثیر پذیر است.

وی گفت: در این مسیر ترکیب جمعیتی و نقش مسجد نیز در مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که یک مسجد چقدر روی جمعیت پیرامون خود موثر است.

وی ضمن بیان این نکته که امروز باید ببینیم چه عواملی باعث دفع جوانان شده است تصریح کرد: شهرستان طبس جزء شهرهای موفق در این موضوع است که در آن کمتر عدم رغبت وجود دارد و لازم است در مساجدی که رغبت کمتر میبینیم رویکرد تغییر کند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی یادآوری کرد: مساجد ۹ گانه ای که درطبس انتخاب شده اند باید مرتبا رصد شوند و مسائل و مشکلاتشان بیش ازقبل مورد توجه قرارگیرد.

وی بیان کرد: این قرارگاه توان افزایی شود و در همین راستا به این قرارگاه ها برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت با اولویت برگزاری نماز جماعت داده شده است.

سرهنگ اسماعیلی ضمن هشدار در این نکته که خطر انحراف فکری وسیاسی بیخ گوش مساجد است گفت: مساجد و شخصیت هایی داریم که سرمایه گذاری های انحرافی می کنند و باید در این زمینه مراقبت کرد.