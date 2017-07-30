۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

به دلیل انجام عملیات عمرانی؛

آزادراه کرج-قزوین موقتاً مسدود می‌شود/اعلام مسیر جایگزین

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز از انسداد موقت آزادراه کرج - قزوین خبر داد و گفت: این مهم به دلیل انجام عملیات عمرانی انجام می‌شود.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: آزادراه کرج - قزوین تا روز سه‌شنبه هفته جاری (دهم مردادماه) به صورت موقت مسدود می‌شود.

وی در ادامه دلیل انسداد آزادراه را انجام عملیات عمرانی اعلام کرد و گفت: به دلیل نصب سازه نگه‌دارنده پل حصارک این مسیر تا سه‌شنبه هفته جاری مسدود می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز مسیر جایگزین را کنارگذر اعلام کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حادثه جلوگیری کرده و مأموران را در اجرای این عملیات یاری کنند.

