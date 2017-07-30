۳ نفر مفقودی در کوه های ملکشاهی ایلام پیدا شدند

اسد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ظهر امروز و پس از اطلاع از مفقود شدن سه نفر از ایل شوهان در شهرستان ملکشاهی تیم‌های مردمی و امداد و نجات از روستاهای خوشادول و بلوطستان با همکاری دهیاران و شوراهای روستا تشکیل شد و افراد مفقود شده دقایقی پیش خوشبختانه پیدا شدند.

وی با تشکر از استاندار ایلام و هلال احمر استان، افزود: در حالی که نیروهای امدادی پای پرواز با بالگرد برای اعزام با منطقه‌ هیله بودند خبر نجات این افراد مانع از پرواز شد.

فرماندار ملکشاهی یاداور شد: این افراد برای پیداکردن گیاهان دارویی از صبح روز جمعه به منطقه‌ بلوطستان رفته بودند که با تلاش نیروهای مردمی و امدادی و اعزام نیرو توسط بخشداری مرکزی ملکشاهی پیدا شدند.

حال عمومی این افراد مناسب گزارش شده است.