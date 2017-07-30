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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

فرماندار ملکشاهی:

۳ نفر مفقودی در کوه های ملکشاهی ایلام پیدا شدند

۳ نفر مفقودی در کوه های ملکشاهی ایلام پیدا شدند

ایلام-فرماندار ملکشاهی از پیدا شدن سه نفر مفقودی در منطقه‌ بلوطستان شوهان در شهرستان ملکشاهی خبر داد.

اسد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ظهر امروز و پس از اطلاع از مفقود شدن سه نفر از ایل شوهان در شهرستان ملکشاهی تیم‌های مردمی و امداد و نجات از روستاهای خوشادول و بلوطستان با همکاری دهیاران و شوراهای روستا تشکیل شد و افراد مفقود شده دقایقی پیش خوشبختانه پیدا شدند.

وی با تشکر از استاندار ایلام و هلال احمر استان، افزود: در حالی که نیروهای امدادی پای پرواز با بالگرد برای اعزام با منطقه‌ هیله بودند خبر نجات این افراد مانع از پرواز شد.

فرماندار ملکشاهی یاداور شد: این افراد برای پیداکردن گیاهان دارویی  از صبح روز جمعه به منطقه‌ بلوطستان رفته بودند که با تلاش نیروهای مردمی و امدادی و اعزام نیرو توسط بخشداری مرکزی ملکشاهی پیدا شدند.

حال عمومی این افراد مناسب گزارش شده است.

کد مطلب 4045471

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