اسپانیا چگونه تبدیل به پرطرفدارترین مقصد گردشگران اروپا شد؟

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: کسانی که به اسپانیا سفر کرده‌اند معتقدند که اسپانیا نه تنها جذاب‌ترین و پرطرفدارترین مقصد اروپاست بلکه ارزان‌ترین کشور نیز هست چرا که می‌توان از خدمات عمومی‌آن به راحتی استفاده کرد و گردشگران خارجی برای رسیدن به هر نقطه از شهر و کشور کوچکترین مشکلی ندارند.

اسپانیا برای هر گردشگری از هر نقطه جهان که باشد شناخته شده است چرا که تبلیغات گردشگری آن به حدی است که اگر کسی تا به حال به این کشور هم سفر نکرده باشد اما می‌تواند چند جاذبه مهم آن را نام ببرد. به طور حتم برای همه آن‌هایی که اهل سفر هستند دیدن این کشور و جاذبه‌هایش یکی از آرزوها و اهداف سفر است اما چرا مردم جهان دیدن اسپانیا را در برنامه‌های سفرهای خود جای می‌دهند و کشوری مانند ایران را نه؟

یکی از این دلایل به طور حتم نه تنها تاثیرگذاری تبلیغات گردشگری آن است بلکه دسترسی آسان گردشگر خارجی به همه مایحتاج یک سفر است. دلیلی که موجب می‌شود یک گردشگر سفر به این کشور را سهل ببیند چرا که همه نوع اطلاعاتی در اختیارش قرار می‌گیرد.

دو سال دیگر متروی مادرید در اسپانیا ۱۰۰ ساله می‌شود. مترویی که ۱۳خط و ۲۳۱ ایستگاه دارد و مسافران در هر کجای شهر که باشند می‌توانند به ایستگاه‌های آن دسترسی داشته باشند گردشگران شهرهایی مانند بارسلون نیز می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان به ایستگاه مترو در نزدیکی هر جاذبه گردشگری برسند حتی ورزشگاه نیوکمپ که از مرکز شهر دورتر است.

برای رسیدن به هر جاذبه گردشگری ایستگاه‌های مترو و اتوبوس‌های متعددی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد که هزینه بلیت آن تفاوتی ندارد و مسافران می‌توانند با بلیت‌های اعتباری هم از اتوبوس استفاده کنند و هم از مترو.

در شهر برای راحتی گردشگران نیز غیر از وسایل حمل و نقل عمومی، اتوبوسهای گردشگری متعددی نیز در تردد هستند که مسافران می‌توانند از باجه‌های مختلفی تورهای آن را خریداری کنند و در هر ایستگاهی که مخصوص به آنهاست در انتظار ایستاده و سوار بر اتوبوس‌هایی شوند که بدنه آنها با تبلیغ جاذبه‌های گردشگری شهر پوشانده شده است راهنمای گویا و دیجیتالی این اتوبوسهای دو طبقه روباز برای گردشگران به ۱۷ زبان مختلف جاذبه‌های گردشگری در مسیر و جاذبه‌هایی که برای آنها توقف خواهد کرد را توضیح می‌دهد. مسافران در هر ایستگاه که توقف می‌کنند بعد از دیدن آن جاذبه دوباره در همان ایستگاه به مدت کوتاهی منتظر می‌مانند و سوار اتوبوس بعدی می‌شوند تا به جاذبه بعدی برسند.

هر گردشگری به هر اطلاعی درباره جاذبه‌های گردشگری شهر نیاز داشته باشد در کمترین زمان ممکن به آن دسترسی پیدا خواهد کرد چون نه تنها سایت‌های اطلاع رسانی و اپلیکیشن‌های متعددی او را راهنمایی خواهند کرد بلکه برای آنها کیوسک‌های اطلاع رسانی بسیار زیادی در همه جای شهر به خصوص میادین اصلی قرار دارد که به سوالاتشان پاسخ می‌دهند. در اختیارشان نقشه‌های شهر را می‌دهند و آنها را برای خرید بلیت موزه‌ها و یا وسایل حمل و نقل راهنمایی خواهند کرد. معمولا افرادی که در این کیوسک‌ها به گردشگران راهنمایی می‌دهند به سه زبان خارجی مسلط هستند.

اینترنت رایگان و پرسرعت در همه جای شهر

نقشه‌هایی که این افراد و یا مراکز اطلاع رسانی دیگر حتی در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و ایستگاههای قطار در اختیار گردشگران است را می‌توان تفکیک کرد. برخی از این نقشه‌ها می‌تواند راهنمای سفرهای زیر زمینی باشد برخی از آن‌ها مسیرهای گردشگری شهر را برای مسافر مشخص کرده‌اند و برخی دیگر مراکز بیمارستانی و یا خدماتی دیگر در آنها پررنگ تر شده است. معمولا نقشه مسیرهای گردشگری بیشترین متقاضی را دارد چرا که کامل تر است و به گردشگر تمام جاذبه‌های در طول مسیر را معرفی می‌کند چه آن‌ها که شناخته‌شده‌تر هستند و یا آنها که کمتر معروفند.

حتی اگر مسافران این کشور در تلفن‌های همراه خود نقشه شهر را داشته باشند و یا از گوگل مپ استفاده کنند در کمترین زمان ممکن به اطلاعات زیادی درباره جاذبه‌های گردشگری پیرامون خود دسترسی خواهند یافت. تمام جاذبه‌ها و مراکز خدماتی حتی سوپرمارکت‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس شهرهای پرتردد اسپانیا در گوگل مپ جانمایی و درج شده است. با کمی‌جستجو در گوگل مپ اطلاعات اتوبوس‌هایی که در نزدیک‌ترین ایستگاه به گردشگر توقف خواهند کرد در اختیار مسافر قرار می‌گیرد اینکه کدام اتوبوس چند دقیقه دیگر به ایستگاه می‌رسد و مقصد بعدی آن کجا خواهد بود. این اطلاع رسانی به حدی دقیق است که می‌توان ساعت ورود اتوبوس به ایستگاه را با ساعت مچی تنظیم کرد!

اینترنتی که گردشگران در اختیار دارند تنها مختص به بسته‌هایی نیست که در مبادی ورودی شهرها به فروش می‌رسد در همه جای شهر می‌توان از اینترنت پرسرعت ملی و رایگان استفاده کرد و آنلاین بود.

غیر از آن در شعاع چند متری هر هتل و مرکز اقامتی نیز اینترنت آزاد است و افراد به آن متصل شده و استفاده می‌کنند. مراکز اقامتی در هر درجه و ستاره‌ای که باشند اینترنت رایگان به عابران و مسافران خود می‌دهند. این اقامتگاه‌های تنوع زیادی دارند. در اسپانیا از هاستل‌هایی با کیفیت مناسب خدمات می‌دهند تا هاستل‌هایی که چیزی کم از هتل ندارند.

هاستل‌ها در اطراف خیابان‌های معروف شهرهای پر گردشگر اسپانیا بسیار زیاد هستند باید قبل از رفتن به سراغ آنها در سایت شان چک کرد که هنوز جای خالی دارند یا خیر. سیستم رزرواسیون انلاین آنها به روز است و بسیاری از آنها اخر هفته‌ها نرخ را افزایش می‌دهند حتی اگر یک هفته مهمانشان بوده باشید.

هاستل‌ها در شهرهای اسپانیا همچون مسافرخانه‌ها دارای امکاناتی از قبیل ماشین رختشویی و آشپزخانه هستند و می‌توان نرخ بیشتری داد و یک اتاق در اختیار گرفت و یا با مسافرانی از کشورهای دیگر هم اتاق شد. با این وجود بهتر است از قبل شرایط‌ هاستل را بررسی کرده و سپس در آنها اقامت کرد.

از هاستل تا هتل لوکس

هتلها نیز قیمت شان متغیر است و برای آنها تفاوتی نمی‌کند که مسافر خارجی دارند یا داخلی. همه باید یک نرخ بدهند. هتل‌های ۴ و ۵ ستاره اسپانیا بابت خدمات جانبی هتل‌ها نرخ‌های متفاوتی دارند برخی از آنها بابت استفاده مسافران از امکاناتی مانند استخر هزینه جداگانه دریافت می‌کنند و برخی دیگر نه. این موضوع به نرخ اتاق‌ها بستگی دارد.

خوبی شهرهای اسپانیا در این است که با هر نرخ و هر کیفیتی می‌توان اقامتگاه انتخاب کرد و این کار سرگردانی برای مسافر به دنبال نخواهد داشت.

اسپانیایی‌ها از هر فرصتی استفاده کرده اند تا جاذبه‌های گردشگری خود را تبلیغ کنند به همین دلیل در هر سایت گردشگری با هر زبانی حتما تصویری از اسپانیا و جاذبه‌های آن دیده می‌شود. در این راستا آنها از تصاویر و فیلمهای جذابی استفاده می‌کنند که شاید همه آنها به آن شکل که در تصاویر دیده می‌شود جذاب نباشند اما هر گردشگری را برای دیدن آن وسوسه می‌کند.

آنها برای تبلیغ جاذبه‌های گردشگری شهرهایشان تورهای محلی رایگان برگزار می‌کنند در میادین و کنار جاذبه‌های مهم شهرهای مادرید و بارسلون به وفور راهنماهای گردشگری چتر به دستی ایستاده اند که از گردشگران دعوت می‌کنند تا دور هم جمع شده و از جاذبه‌های شهر بازدید کنند آنها برخی از جاذبه‌هایی که کمتر کسی از آن اطلاع دارد را هم به گردشگران نشان می‌دهند مانند اولین‌های شهر و یا قدیمی‌ترین رستوران‌ها و داروخانه‌ها و یا ساختمان‌های تاریخی که هر کدام واقعه ای مهم در آنها اتفاق افتاده ولی کمتر کسی از آن اطلاع دارد. این تورهای گردشگری شهری رایگان هستند و از انها استقبال زیادی می‌شود. در پایان تور هر کسی که مایل باشد مبلغی به عنوان حق الزحمه به راهنمای تور پرداخت می‌کند.

یکی از اقداماتی که اسپانیایی‌ها انجام داده‌اند تا مانند هر کشور دیگری این کشور هم برای گردشگران خرید جذاب به نظر برسد استفاده از مزیت «تکس فری» است. سال‌هاست در کشورهای مختلف، قانونی اجرا می‌شود که در آن بابت خرید هر جنس، مالیات نیز از خریدار دریافت می‌کنند و توسط فروشنده روی قیمت جنس افزوده می‌شود البته درصد این مالیات برای اجناس مختلف مانند خوراکی، پوشاک، وسایل برقی و… متفاوت است با این حساب طبق همین قوانین، گردشگرانی که به علل مختلف به این کشورها سفر می‌کنند و کمتر از سه ماه اقامت دارند، معاف از مالیات خرید می‌شوند و به سیستم باز گرداندن این مالیات که حین خرید از مسافر کسر شده است، سیستم تکس فری می‌گویند.

گردشگران باید از فروشگاه‌هایی که روی آن‌ها آرم تکس فری نصب شده حداقل صد یورو خرید کنند و به همراه خود پاسپورت داشته باشند تا در فرودگاه مالیاتی که روی اجناسشان کشیده شده را پس بگیرند.

اینها اقدامات کوچکی است که دولت اسپانیا برای جذب گردشگران خارجی و راحتی آن‌ها حین سفر به این کشور انجام داده است اقداماتی که به نظر کوچک می‌آید اما در جذب گردشگر بسیار مثمر است.