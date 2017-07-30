به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شاهرود با حضور رئیس بهزیستی کشور به میزبانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه دغدغه مباحث اجتماعی موضوع فراگیر و گریبان گیر همه مردم و مسئولان است، ابراز داشت: بر همین اساس یکی از دغدغه مجلس رفع مشکلات معلولان بود.
وی همچنین بابیان اینکه بیش از ۲۰ماده و بند در حوزه بهزیستی وجود دارد و یکفصل نیز برای آسیبهای اجتماعی منظور شد، افزود: آسیبهای یک مددجو متوجه فرد نیست بلکه به همه جوانب اجتماع معطوف میشود بنابراین حوزه بهزیستی یک تکلیف اجتماعی است.
عضو خانه ملت تأکید کرد: هدفگیری خوبی در سازمان بهزیستی صورت گرفت چراکه با تقویت خیران و سازمانهای مردمنهاد و با سپردن کار به دست مردم هزینهها را کاهش و تصدیگری را حذف کرد و به سمت سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر اجرا پیش رفت، لذا این حوزه باید گسترش پیدا کند.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه اگر یک سال تمام هزینهها را برای عملیاتی کردن پیشگیری در همه زمینهها بنا کنیم در آینده دچار آسیبهای اجتماعی کمتری خواهیم بود، ابراز داشت: دولت مستمری مددجویان بهزیستی را ۲۰درصد حداقل دریافتی نظام پرداخت کارگران در نظر گرفت و تصمیماتی را برای امر اشتغال و توانمندسازی مددجویان منظور کرد.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه در بحث توانمندسازی، مداوای بیمار یک بخش قضیه به شمار میرود اما بخش اصلی استمرار آن با کمک به این افراد است، تصریح کرد: تنها کار این بود که رقم پرداختی را ۳.۵ برابر کنیم و این قطعاً کفاف زندگی آنها را نمیدهد و مشکلات زندگی افراد معلول با این عدد و رقم برطرف نمیشود پس هدف از توانمندسازی درواقع این است که افراد مددجو بتوانند روی پای خود بایستند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه اگر فردی با حداقلهای حمایت بتواند شغلی را ایجاد و یا مسئولیتی را بر عهده گیرد در حقیقت جامعهای را نجات میدهد، افزود: افراد زیادی را مشاهده کردیم که میتوانستند با دریافت وام حداقلی، خوداشتغالی انجام دهند یا در اداره کار کنند ولی متأسفانه نگاه به این افراد نوع دیگری است که ترجیح میدهند یک فرد سالم را ازنظر جسمی استخدام کنند به طبع افراد معلول نیز در جامعه حقی دارند.
