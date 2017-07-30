به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز یکشنبه در جلسه ستاد اربعین که در محل فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مردم کرمانشاه از دیرباز در استقبال از زائرین حرم اباعبدالله الحسین(ع) زبانزد بودند و پذیرایی از زوار، افتخار مردم این دیار است.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات مطلوب هیئات مذهبی، پایگاه و نهادهای مختلف طی سالیان پیش در استقبال و اسکان زائران، گفت: پیاده روی اربعین همایش بزرگ مسلمانان در برابر جبهه استکبار جهانی و گویای عظمت قیام امام حسین(ع) است.

رنجبر تاکید کرد: در این برهه از زمان که بیشتر شاهد شیطنت های جبهه استکبار جهانی هستیم پیاده روی اربعین بیش از پیش حائز اهمیت است و لذا پذیرایی از زائرین حرم اباعبدالله الحسین(ع) نیازمند عزم همگانی است.

وی گفت: امسال باید در مسیر برپایی موکبهای بیستون تا گردنه مرصاد به مسیرهای کمربندی شرقی و غربی نیز توجه شود تا نظم و انسجام بیشتری یابد و همچنین خواستار مشارکت بیشتر ادارات استان هستیم.

رنجبر تامین امنیت زوار، ساماندهی اسکان آنان، جمع آوری کمک‌های مردمی و توزیع غذا را از خدمات ارائه شده به زوار در موکبها عنوان کرد و گفت: موکب هایی در ماهیدشت، کنار کارخانه سیمان و میدان آزادگان تشکیل می شود.

وی بیان کرد: شهرداری باید تدابیر لازم برای تعبیه سرویسهای بهداشتی را لحاظ کند و از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر استفاده شود.

فرماندار کرمانشاه زمان شروع ثبت نام از متقاضیان پیاه روی اربعین را یازدهم مرداد اعلام کرد و گفت: متقاضیان می توانند به سایت های معتبر مراجعه کنند.

رنجبر خواستار استفاده از ظرفیت نمازخانه های مدارس، ادارات و سالن های ورزشی جهت اسکان زوار اربعین شد.