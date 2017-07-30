۱۰ درصد جمعیت استان در مساجد نماز را اقامه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل در جلسه شورای اقامه نماز استان قزوین که روز یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در استان حدود ۲۲۰۰ مسجد داریم که به طور میانگین درمساجد شاخص و پر جمعیت ما حدود ۱۵۰ نفر برای اقامه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء حضور می یابند.

وی افزود: بطور میانگین حدود ۲۰۰ هزار نفر در نمازهای جماعت مساجد شرکت می کنند که این میزان حدود ۱۵ درصد جمعیت است که به نظر مطلوب نیست و باید علت آن آسیب شناسی و مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام عادل تصریح کرد: تعداد ۱۵ دستگاه اجرایی در حوزه نماز فعالیت می کنند و هرچند برخی دستگاههای الزامی در سیاست گذاری ندارند اما همکاری خوبی دارند که باید با ه. ماهنگی بیشتر به نتایج بهتری دست یابیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: با تشکیل جلسات کارگروه باید برای ساماندهی فعالیتهای نماز اقدام شود و برای نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز همکاری همگانی ضروری است.

وی اضافه کرد: روحانیون، حوزه های علمیه، ستاد اقامه نماز، تبلیغات اسلامی، رسانه ها همه باید برای ترویج فرهنگ نماز مشارکت کنند تا شاهد گسترش برنامه های دینی در مساجد باشیم.