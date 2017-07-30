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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

مدیرکل اوقاف استان قزوین:

۱۰ درصد جمعیت استان در مساجد نماز را اقامه می کنند

۱۰ درصد جمعیت استان در مساجد نماز را اقامه می کنند

قزوین- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: حدود ۱۰ درصد جمعیت استان با حضور در مساجد فریضه نماز را به جماعت اقامه می کنند که این وضعیت مطلوب نیست و باید جذابیت مساجد بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل در جلسه شورای اقامه نماز استان قزوین که روز یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در استان حدود ۲۲۰۰ مسجد داریم که به طور میانگین درمساجد شاخص و پر جمعیت ما حدود ۱۵۰ نفر برای اقامه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء حضور می یابند.

وی افزود: بطور میانگین حدود ۲۰۰ هزار نفر در نمازهای جماعت مساجد شرکت می کنند که این میزان حدود ۱۵ درصد جمعیت است که به نظر مطلوب نیست و باید علت آن آسیب شناسی و مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام عادل تصریح کرد: تعداد ۱۵ دستگاه اجرایی در حوزه نماز فعالیت می کنند و هرچند برخی دستگاههای الزامی در سیاست گذاری ندارند اما همکاری خوبی دارند که باید با ه. ماهنگی بیشتر به نتایج بهتری دست یابیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: با تشکیل جلسات کارگروه باید برای ساماندهی فعالیتهای نماز اقدام شود و برای نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز همکاری همگانی ضروری است.

وی اضافه کرد: روحانیون، حوزه های علمیه، ستاد اقامه نماز، تبلیغات اسلامی، رسانه ها همه باید برای ترویج فرهنگ نماز مشارکت کنند تا شاهد گسترش برنامه های دینی در مساجد باشیم.

کد مطلب 4045484

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