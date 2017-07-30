فعالیت ۹۰ دانش آموز در اردوهای جهادی شهرستان رزن

ابوالفضل برات زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوهای طرح هجرت دانش آموزی فرصت خوبی برای دانش آموزان است تا در فصل تابستان علاوه پر کردن اوقات فراغت مهارت آموزی را در برنامه قرار دهند، گفت: مهمترین هدف از حضور در این اردوها خودسازی است.

وی با بیان اینکه فعالیت اردوهای جهادی در دو بخش محرومیت زدایی و غنی سازی اوقات فراغت مدنظر است، افزود: در بخش محرومیت زدایی بیشتر مرمت و بازسازی مدارس و فعالیت هایی از قبیل دیوار کشی و رنگ آمیزی توسط دانش آموزان انجام می شود.

وی گفت: در این حوزه در هر بخش یک مدرسه به طور کامل توسط دانش آموزان رنگ آمیزی شده و اول مهرماه تحویل خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه رزن اظهار داشت: در بخش غنی سازی اوقات فراغت طی ۱۰ روز توسط گروه های جهادی و طرح هجرت به امورات فرهنگی و آموزشی، تشکیل حلقه های صالحین، برگزاری نماز جماعت، نشست های روشنگری و برگزاری مسابقات ورزشی پرداخته می شود.

وی با اشاره به اینکه اردوهای طرح هجرت دانش آموزی شهرستان رزن در حال برگزاری است، گفت: در این اردوها ۳ مدرسه این شهرستان مرمت و نقاشی می شود.

برات زاده یادآور شد: همه ساله اردوهای طرح هجرت دانش آموزی باهدف خدمت رسانی به مناطق محروم و پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در سطح شهرستان رزن برگزار می شود.

ابوالفضل برات زاده با اشاره به فعالیت ۹۰ نفر در اردوهای جهادی سالجاری ادامه داد: در اردوهای جهادی تابستان امسال ۹۰ نفر در ۳ بخش مرکزی، سردرود و قروه درجزین فعالیت می کنند.

