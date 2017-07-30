«ادبیات آیینی» فصل درخشان کتاب ادبیات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس، محمد کرم اللهی در شب شعر ملکوت هشتم که در تالار اندیشه که به همت مشترک حوزه هنری فارس و مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزار شد گفت: حوزه هنری فارس برای شعر و ادب آیینی جایگاه ویژه ای قایل است و از این رو خانه شعر آیینی را راه اندازی کرده و مسوولیت آن را به پیر شعر آیینی فارس استاد ده بزرگی سپرده است.

وی گفت: شعر رضوی نیز از جمله بخش های قابل توجه شعر آیینی است و خوشبختانه در سال های اخیر با برگزاری جشنواره های مختلف به صورتی ویژه مورد توجه شاعران آیینی سرا قرار گرفته است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس در پایان اظهار داشت: ما از هر حرکت ارجمند در حوزه ادبیات آیینی استقبال می کنیم و برگزاری مشترک این برنامه و بازگشت آن به شیراز نیز در هین راستا صورت گرفته است.

در ادامه این برنامه شاعرانی نظیر بیژن ارژن و رضا اسماعیلی از تهران امیر برزگر و محمدرضا سرسالاری از مشهد مقدس و غلامعلی مهدی خانی «مجرد» نصرالله صدر متکلم، غلامرضا کافی، پروانه نجاتی، هادی فردوسی، مرتضی رستمی، علیرضا رنجکش، سمیه کشاورز و ندا هدایتی فرد از شیراز نیز شعر خواندند.

فراز پایانی این مراسم رونمایی از کتاب از چراغ تا چلچراغ بود که شامل مجموعه شعرهای رضوی شاعران فارس است و به کوشش و گزینش هاشم کرونی و طیبه نیکو و به همت مرکز آفرینش های ادبی هنری آستان قدس رضوی و انتشارات به نشر به زیور طبع آراسته شده است.