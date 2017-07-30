به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی ظهر یکشنبه، در آئین بهره برداری از پروژههای زیست محیطی شهرداری اصفهان که در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و در قالب شصت و ششمین برنامه از طرح هر هفته با چند افتتاح برگزار شد با اشاره به اینکه حفاظت از محیط زیست وظیفه همه انسانهاست، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که در شهرهای بزرگ محیط زیست ارتباط تنگاتنگی با شهرداریها دارند و از این رو وظیفه شهرداری در این شهرها نسبت به حفظ محیط زیست بیش از دیگر شهرهاست.
وی تصریح کرد: در این راستا یادآور میشوم که نظافت شهر، آبیاری و نگهداری فضای سبز، آلودگی هوا و آلودگی خاک، حمل و نقل عمومی و...از جمله فعالیتهای شهرداری هاست که با محیط زیست ارتباط تنگاتنگی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه در استان اصفهان چشمههای اصلی آلودگیهای زیست محیط شناسایی و تا حد ممکن حذف شدهاند، اضافه کرد: در حال حاضر نیز به سمت و سوی حذف نقاط کوچک رفتهایم که به زمان زیادی نیاز است.
مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف از جمله در شهرداریها ضروری است
وی مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف از جمله در شهرداریها را حائز اهمیت دانست و ابراز داشت: یکی از مسائلی که همواره درباره آن بحث می شود میزان آب مصرفی در فضای سبز شهری است.
ظهرابی با تاکید بر اینکه شهرداریها باید نسبت به حذف منابع آبی تازه برای آبیاری فضای سبز توجه داشته باشند، تصریح کرد: این اقدام میتواند تاثیر بسزایی در مدیریت منابع ابی داشته باشد.
وی تصریح کرد: این طرح باید در قالب افتتاح پروژهها و عقد قراردادهایی به اجرا دربیاید تا بتوانیم در آینده و حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ تا ۵۰ درصد وابستگی فضای سبز به آب تازه را کاهش دهیم.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان ایجاد تغییر در الگوی کشت را دیگر موضوع را مهم اعلام کرد و افزود: توجه به این نکته که شهر ما در یک منطقه خشک قرار دارد ضرورت دارد و بنابراین باید توقعاتی که از فضای سبز داریم را با سرمایه هایمان هم سطح کرده و به اصلاح آنچه که مردم می بینند بپردازیم.
وی با تاکید براینکه ما در منطقهای خشک زندگی میکنیم و باید مصرف اب در بخشهای مختلف را با این شرایط هماهنگ کنیم، تصریح کرد: از این رو در حال حاضر اصفهان در جایگاه خوبی است و در حال ارائه الگوی مصرف اب به همه مردم کشوراست.
ظهرابی در خصوص مدیریت پسماند ابراز داشت: در این حوزه درحال پیگیری پروژههایی هستیم که قرار بود در دوران شهردار پیشین اجرایی شوند.
وی افزود: امیدواریم روزی برسد که مسئله بوی نامطبوع گردنه زینال هم برای مردم حل شود و پروژههای علمی و فنی و قابل اجرایی ازسوی شهرداری برای رفع این مشکل ارائه شده است.
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