به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معصومی فر در شورای اقامه نماز استان که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای ترویج فرهنگ نماز باید از همه ظرفیت های خود استفاده کنیم که در این راستا شبکه های مجازی هم فرصت بسیار خوبی است تا مخاطبان را با دستاوردهای این فریضه الهی آشنا کرد.

وی بیان کرد: در صدا و سیمای قزوین تولیدات خوبی در موضوع نماز داریم که با کمی تغییر می تواند در شبکه های اجتماعی هم مورد استفاده قرار گیرد.

معصومی فر اظهارداشت: اگر در رسانه های دیداری و شنیداری به کیفیت برنامه ها توجه نشود مخاطب خود را از دست می دهیم لذا توجه به محتوی و کیفیت در سوژه های نماز باید در اولویت برنامه سازی و تولیدات محلی قرار گیرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین اضافه کرد: متاسفانه برخی فضاهایی که به نمازخانه اختصاص یافته شرایط خوبی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد و زیباسازی و تمیزی این مکانها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نمازهای جماعت برخی مساجد ضبط شده و از سیمای مرکز قزوین پخش می شود که چون مربوط به گذشته است باید شرایطی فراهم شود تا نمازهای دیگری در مساجد پرجمعیت ضبط شود که نیازمند همکاری ستاد اقامه نماز هستیم.

معصومی فر اضافه کرد: بزودی مراسم اقامه نماز جماعت صبح نیز از سیمای مرکز قزوین پخش خواهد شد که امیدواریم این کار در ترویج فرهنگ نماز موثر باشد.

در ادامه حجت الاسلام انصاری معاون پرورشی آموزش و پرورش استان گفت: آموزش نماز در مدارس استان را جدی گرفته ایم و در ۹۷ درصد مدارس استان نماز جماعت اقامه می شود.

وی بیان کرد: در مدارس استان حدود ۳۰۸ روحانی اقامه نماز جماعت را برعهده دارند که برای ایاب و ذهاب آنها انتظار همکاری داریم.