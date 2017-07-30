رشد ۱۱ درصدی مصرف بنزین در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت پخش فرآورده های نفتی استان زنجان، محمودآقامحمدیان از افزایش ۳ درصدی مصرف فرآورده های مایع در استان زنجان در چهار ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود :میزان مصرف فرآورده های مایع در سالجاری ۳۱۰ میلیون و ۱۲۸ هزار هزار لیتر و مدت مشابه سال قبل ۳۰۱ میلیون و ۹۷۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: روند مصرف در اکثر فرآورده ها روند افزایشی بوده است، مصرف بنزین در ۴ ماهه سالجاری ۱۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار لیتر و مدت مشابه سال قبل ۱۰۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده که این قیاس مصرف حاکی از یک رشد ۱۱ درصدی است که البته یکی از دلایل این رشد در تیر ماه امسال شروع تعطیلات تابستانی , پایان ماه مبارک رمضان و از طرفی پیک مسافرتها بوده است ایشان ادامه داد با توجه به مصرف ۱۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر نفتگاز غیر نیروگاهی در ۴ ماهه سال ۹۶ و مصرف ۱۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار لیتری مدت مشابه سال قبل یک رشد ۱۸ درصدی نیز در مصرف این فرآورده به ثبت رسیده است.

مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان به رشد ۱۳ درصدی در مصرف نفت سفید افزود میزان مصرف در سالجاری ۱۳ میلیون و ۲۵۸ هزار لیتر و در حدود ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار لیتر در ۴ ماهه سال ۹۵ بوده است.

آقامحمدیان افزود: مصرف نفتکوره در ۴ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه از یک رشد قابل توجه برخوردار بوده بطوریکه میزان مصرف سالجاری ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار لیتر و مدت مشابه سال قبل ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار لیتر بوده که این قیاس مصرف حاکی از یک رشد ۴۳ درصدی می باشد

مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان: افزود: مصرف نفتگاز نیروگاهی استان نیز در سال ۹۶ در حدود ۲۲ میلیون ۵۳۰هزار لیتر و مدت مشابه سال قبل ۵۱ میلیون ۸۵۰ هزار لیتر بوده و تغییر محسوسی در میزان مصرف cng استان در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت نرسیده ومیزان مصرف cng در ۴ ماهه سالجاری ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب و مدت مشابه سال قبل ۴۸ میلیون و ۴۷۰ هزار متر مکعب به ثبت رسیده است.