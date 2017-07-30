همام حمودی ریاست مجلس اعلای عراق را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، همام حمودی به عنوان رئیس جدید مجلس اعلای اسلامی عراق معرفی شد.

باقر الزبیدی و جلال الدین الصغیر به عنوان مسئولان اجرایی مجلس اعلای معرفی شدند.

منابع وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به نشست روزهای آتی برای تایید این تصمیمات از طرفداران خواست که آماده مرحله جدید باشند.

همام باقر حمودی، متولد اول جولای ۱۹۵۲ در بغداد و به طور مشخص محله «الکرادة» شرقی است. وی نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف ملی و معاون اول رئیس پارلمان عراق در سال ۲۰۱۴ است.

دوم مرداد جاری، سید عمار الحکیم با جدایی از مجلس اعلای اسلامی، حزب جدیدی به نام «جریان حکمت ملی» تاسیس کرد.

وی دلیل اصلی خروجش از مجلس اعلا را تاسیس حزب جدید برای استفاده بهتر از ظرفیت جوانان عراقی و خدمت به کشور اعلام کرد و گفت: عراق منتظر تولد جریان های سیاسی جدید است و این جریان می‌تواند در کنار دیگر احزاب وضعیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور را بهتر از قبل کند.

شایان ذکر است که اعضای دفتر سیاسی مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تجلیل از عمار حکیم و همچنین تقدیر از حمایتهای ایران از دولت و ملت عراق، تأکید کردند که به زودی رئیس جدید این مجلس انتخاب می شود.

بر اساس این گزارش، اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق تصریح کردند: پیروی مطلق مجلس اعلا از راهنمایی و دستورات مرجعیت عالی دینی عراق آیت الله العظمی سیستانی مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بیانیه ضمن تاکید بر ادامه راه شهید محمد باقر حکیم برای خدمت به مردم و کشور عراق، به تمام اعضاء و کمیته ها و زیر مجموعه ها و همچنین فراکسیون نمایندگان مجلس اعلا در پارلمان عراق توصیه شده است که همچنان به فعالیت های خود ادامه دهند.

دراین بیانیه تاکید شد که یک مسئول اجرایی به صورت موقت اداره امور مجلس اعلای اسلامی عراق را برعهده خواهد داشت.