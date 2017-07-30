به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع ژاپن بدون اشاره به تداوم اقدامات تحریک آمیز واشنگتن در شبه جزیره کره اعلام کرد که با توجه به شرایط کنونی این شبه جزیره در رزمایش مشترکی با آمریکا شرکت کردیم.

وزارت دفاع ژاپن در این باره اعلام کرد: در شرایط وخیم اوضاع امنیتی کنونی و با توجه به پرتاب (آزمایش) یک موشک توسط کره شمالی در ۲۸ جولای سال جاری میلادی، به منظور تقویت نیروها و افزایش قدرت مقابله دو کشور آمریکا و ژاپن و همچنین نمایش سطح بالای امکانات دو کشور برای حفظ ثبات در اوضاع جاری منطقه، در این رزمایش شرکت کردیم.

لازم به ذکر است، در رزمایش مشترک ناوگان هوایی دو کشور ژاپن و آمریکا ۲ فروند بمب افکن استراتژیک آمریکایی بی- ۱ و همچنین ۲ جنگنده ژاپنی بی-۲ شرکت داشتند.