به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید از آموزش شروع کرد، ابراز داشت: طرح «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از مبدأ بهوسیله مردم»، با کمک بهزیستی و توسط دفتر اجتماعی استانداری سمنان پیگیری و بهصورت پایلوت انجام میشود.
وی افزود: بهمنظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کار مطالعاتی بر روی چند محله در شاهرود انجام میشود که یک تیم متشکل از ۱۷-۱۸ نفر بر روی طرح کارهای مطالعاتی را انجام میدهند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه در مبارزه با اعتیاد برنامههای زیادی در استان شکلگرفته است، افزود: در این راستا ۳۰۰نفر از بهبودیافتگان در سال جاری صاحب شغل میشوند.
قنبری ضمن اظهار اینکه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان برنامههای مناسبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و نرخ بیکاری تدوینشده است، ابراز داشت: خوشبختانه سمنان از شرایط مطلوبی در کاهش درصد بیکاری برخوردار است که باید گفت این رقم ۸.۱ درصد کمتر از میانگین نرم کشوری با ۱۲.۱ درصد است اما این میزان نیز موردقبول مسئولان استانی نیست.
وی بابیان اینکه در تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در استان سمنان هستیم، تصریح کرد: درمجموع ۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی توسط ثبت در سایت بهین یاب و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت شد که بر اساس همین کارگروه طی سال گذشته هشت هزار شغل ایجاد شد و پیشبینی ۱۱هزار شغل جدید در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سمنان در خاتمه افزود: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی تلاش شد تا با ثبتنام مجدد آنها در سایت بهین یاب از تعطیل شدنشان جلوگیری شود زیرا اولویت مسئولان استان سمنان تأکید بر رفع مشکل بیکاری و رونق اقتصادی است.
نظر شما