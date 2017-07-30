ترویج فرهنگ نماز نیازمند ایده های جدید و مشارکت همه گروههاست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اسکندری نژاد روز یکشنبه در جلسه شورای اقامه نماز که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: باید از همه گروههای علاقمند به فعالیت در عرصه های دینی برای ارائه ایده های برتر در موضوع نماز دعوت کنیم تا به ما کمک کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهارداشت: با برگزاری جشنواره دیجیتال رضوی شاهد استقبال خوب هنرمندان و جوانان بودیم که این ظرفیت می تواند مورد استفاده بیشتری قرار گیرد.

وی اضافه کرد:دردهه کرامت بالغ بر ۳۵۰ هزار مراسم درسراسر کشور تعریف و اجرا شد اما باید ببینیم چقدر تاثیرگذار بوده و دستاوردهای آن چه بوده است.

اسکندری نژاد بیان کرد: این تعداد برنامه نشان دهنده حجم بسیار بالای برنامه‌های فرهنگی و هنری است و اگر این تعداد برنامه‌ها به نحو مطلوبی اجرا شود، باید شاهد یک تحول شگرف در جامعه باشیم به همین سبب احساس می‌شود که این برنامه‌ها باید از فضای تبلیغاتی بیرون آمده و به صورت کیفی اجرا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال یکی از فضاهای مهم و حساس در کشور محسوب می‌شود که اگر به آن نپردازیم، باید آن را به محصولات فرهنگ غیراسلامی واگذار کنیم.

وی بیان کرد: اگر برنامه های ما با محتوا و کیفی باشد حتما باید پس از این برنامه ها شاهد تغییر در رفتار مردم باشیم اما به نظر می رسد نتایج کارها مطلوب نیست و باید بازنگری کنیم.

اسکندری نژاد اضافه کرد:باید برنامه های فرهنگی کاربردی باشد تا به اهداف خوئد برسیم و دادن آمار و ارقام مشکلی را از حوزه فرهنگی حل نمی کند لذا باید بدنبال برنامه های کاربردی و عملی باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: در برگزاری جشنواره رضوی آثار بسیار خوبی در حوزه دیجیتال دریافت شد که بیانگر ایده های نوین و اثرگذار بود که این کار می تواند تداوم یابد تا استعدادهای خوب را شناسایی کنیم.

اسکندری نژاد اظهارداشت: برای پشتیبانی از برنامه های ترویج فرهنگ نماز نیازمند استفاده از همه رسانه ها، فضاهای تبیلغاتی محیطی و تولید محتوی در فضای مجازی هستیم تا به هدف برسیم.

در ادامه سعید پورایمانی مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین اظهارداشت:دو هزار فعال سایبری در استان قزوین ظرفیت خوبی برای تبلیغ نماز است و باید از این فرصت استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: اگر در فضای سایبری موج ایجاد کنیم می توانیم تاثیرگذار باشیم و با داشتن دو هزار فعال سایبری می توانیم برای ترویج فرهنگ نماز از این ظرفیت بهره مند شویم.

پورایمانی گفت: این مجتمع در هفتمین جشنواره فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال کشور در بین تمامی مراکز فرهنگی دیجیتال کشور رتبه اول را کسب کرد و به عنوان برترین مرکز فرهنگی معرفی شد و امروز با توانمندی ایجاد شده می توانیم از هنرمندان جوان خود برای اشاعه فرهنگ نماز و تولید برنامه هایی با محتوای دینی استفاده کنیم.

وی افزود: دراین مرکز محصولات برتری در زمینه های هنرهای دیجیتالی، بازی های رایانه ای، تولید نرم افزارهای تخصصی، تولید شده و با برگزاری کارگاه و دوره ها آموزشی به صورت رایگان به منظور ارتقا سطح سواد دیجیتالی جوانان اقدام شده است.

پورایمانی اظهار کرد: با توسعه و گسترش مراکز فرهنگی دیجیتال در استان، حمایت از هنرمندان در بخش تولید انیمیشن و هنرهای دیجیتالی و تولید کنندگان و ناشران دیجیتال میتوانیم به افزایش سواد دیجیتالی عموم مردم کمک کنیم.