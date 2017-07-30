به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت حمل و نقل جاده ای همدان گفت: با نصب سامانه «سپهتن» روی ناوگان مسافربری عمومی میزان سرعت و حرکات خطر ساز راننده به صورت آنلاین به مراکز پلیس راه مخابره می شود.

مصطفی پناهنده بیان کرد: یکی از دغدغه های مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده ای کنترل عملکرد ناوگان حمل و نقل مسافربری بوده و در راستای افزایش ایمنی سفرهای برون شهری و نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان مسافربری تمام اتوبوس های بین شهری استان همدان به سامانه سپهتن مجهز شدند.

وی با بیان اینکه در استان همدان ۲ هزار و ۹۱۸ راننده و ۳۰۳ دستگاه اتوبوس فعال هستند، گفت: به منظور تحقق نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان در این بخش، ۱۰۰ درصد اتوبوس‌های مسافربری استان همدان به این سامانه مجهز شده اند.

وی عنوان کرد: سپهتن سیستمی مجهز به دریافت کننده امواج ماهواره ای ردیابی بوده و قابلیت نصب در داخل ناوگان حمل‌ و نقل عمومی مانند اتوبوس‌ها و کامیون‌ها را داشته و با برقراری ارتباط پایدار با خودرو، موقعیت و سرعت خودرو را محاسبه می کند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: از مزیت های دستگاه سپهتن عدم لزوم مراجعه راننده به پلیس راه به صورت فیزیکی و جلوگیری از اتلاف زمان راننده و مسافران، اعمال محدودیت های زمانی و سرعتی به صورت دقیق بر راننده در هنگام رانندگی است.

وی ایجاد زیرساخت مناسب برای شناسایی رانندگان متخلف و اعمال قانون به صورت کاملا مشخص در زمان مناسب، ارائه گزارشات آنلاین به شرکت های مسافربری برای کنترل دقیق و لحظه به لحظه ناوگان خودرویی را از دیگر مزایای این طرح دانست.

پناهنده با بیان اینکه تمام اطلاعات خودرو از قبیل مشخصات راننده، تخلفات، سرعت مجاز به وسیله سامانه هوشمند سپهتن ارزیابی می شود، افزود: یک دوربین مجهز به سنسور بالای سر راننده نصب شده و تمام حرکات خطرساز از سوی راننده را ضبط می کند.

پناهنده با بیان اینکه ایمنی راه‌ها و جاده‌های کشور نقش به‌سزایی در امنیت و آسایش مردم دارد، افزود: در راستای افزایش ایمنی راه ها طی سال های اخیر مواردی چون دوربین‌های کنترل سرعت، سامانه‌های تردد شمار، تابلوهای هشدار و اطلاع‌رسانی، سامانه های کنترل سرعت در جاده ها تعبیه و مورد استفاده قرار گرفته است.