ارائه ۱۳۳ هزار نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در بشرویه

به گزارش خبرنگار مهرف احمد کمالی ظهر یکشنبه در نشست خبری بیان کرد: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون آموزش های فنی و حرفه ای بشرویه با ۷۷۹ نفر به میزان ۱۳۳هزار نفر ساعت ارائه شده است.

کمالی بیان کرد: دوره های مختلفی در مرکز فنی و حرفه ای بشرویه ارائه شده که رشته هایی چون برق، مکانیک، تعمیرموبایل، نقاشی روی شیشه و کاشی سرامیک که بیشترین متقاضی را داشته اند.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه همچنین از ارائه یک سوم آموزش های فنی و حرفه ای بشرویه برای بیش از ۵۰۰ نفر از روستاییان خبرداد و گفت: در سال گذشته با افزایش ظرفیت مربیان مرکز موفق به ارائه آموزش در بین روستاییان شدیم که مورد استقبال ویژه آنان نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی چند روز آینده در قالب طرح اوقات فراغت مجددا ارائه آموزش ها و مهارت ها را در روستاها آغاز میکنیم که ابتدا حدود یکصد نفر در این دوره ها شرکت خواهند کرد.

کمالی رشته های فراورده های لبنی، خیاطی وحوله بافی را از رشته های پرطرفدار در بین بانوان روستایی عنوان کرد.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه بیان کرد: باتوجه به تعطیلات تابستانی کلاس های اوقات فراغت فنی و حرفه نقش بسزایی در غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان داشته و میتواند با آموزش حرفه و مهارت های مختلف در ورود فرد به بازار کار و ایجاد زمینه خود اشتغالی موثر باشد.

وی افزود: در قالب طرح اوقات فراغت مرکز فنی و حرفه ای بشرویه در حال حاضر ۳۶۰ نفرکارآموز مشغول سپری کردن دوره های آموزشی هستند.

کمالی همچنین با اشاره به فعالیت ۹ آموزشگاه آزاد زیر نظر مرکز فنی وحرفه ای بشرویه گفت: دو آموزشگاه آزاد دیگر نیز در مراحل نهایی ثبت مجوز است.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای بشرویه از فعالیت آموزشگاه های آزاد شهرستان‌در بخش های فناوری اطلاعات، کشاورزی، صنایع دستی، تابلوفرش، طراحی و دوخت و ... خبرداد.

کمالی همچنین گفت: درحال حاضر متقاضیان میتوانند در ۲۵ حرفه مختلف در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آموزش ها و مهارت های لازم را در قالب طرح اوقات فراغت کسب کنند.