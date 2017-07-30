الجبیر: عربستان مخالف سیاسی کردن حج از سوی قطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیران خارجه چهار کشور تحریم کننده قطر در نشست خبری در منامه شرکت کردند.

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی اعلام کرد: عربستان مخالف سیاسی کردن موضوع حج از سوی قطر است. اقدامات ضد قطر به این دلیل اتخاذ شد که بندهای توافق ریاض را اجرا نکرد و به سیاست های خصمانه خود ضد کشورهای منطقه ادامه می دهد.

وی افزود: عربستان تلاش زیادی برای تسهیل حجاج و عمره گذاران به کار گرفته است. عربستان از ادای مناسک حج از سوی قطری ها مشابه دیگر حجاج استقبال می کند.

الجبیر اعلام کرد: اصولی که ما خواستار آن هستیم همانی است که ما در نشست ریاض بر روی آن توافق کردیم. آماده گفتگو برای اجرای اصول اگر قطر جدی باشد هستیم اما کاملا روشن است که قطر جدیت ندارد.

وزیر خارجه آل سعود که کشورش در ویرانی و کشتار مردم یمن نقش موثری دارد و به دخالت های مخرب و ویران کننده در کشورهای منطقه از جمله سوریه ادامه می دهد مدعی شد: کشوری نیست که با ایران همکاری کند و خیر نصیبش شود. اگر قطر بر این باور است که منفعتش در نزدیک شدن به ایران است به نظر من امور به شکل مطلوب ارزیابی نمی شود.

از سوی دیگر خالد آل خلیفه گفت: چهار کشور بر مبادی ششگانه که در قاهره اعلام شده است تاکید کردند. این کشورها آمادگی خود را برای گفتگو به شرط آنکه قطر تمایل صادقانه و عملی برای توقف حمایت از تروریسم داشته باشد، اعلام کردند. چهار کشور بر ادامه رایزنی و هماهنگی درباره نشست های آتی تاکید و از تلاش های کویت استقبال کردند. قطر باید بندهای سیزدگانه را اجرا کند.

وی گفت: قطر به پناهنگاهی برای تروریستها تبدیل شده است. ما نقش امییر کویت در حل بحران با قطر را ارج می نهیم. همکاری نظامی میان مصر و بحرین از مدتها قبل ادامه داشته است و ارتباطی به موضوعات منطقه ای ندارد. ما مخالف سیاست توطئه هستیم. هیچ بندی از خواسته ها حذف نمی شود و ما آماده گفتگو هستیم اما قطر باید خواسته ها قبول و اجرا کند.

عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات نیز گفت: گامهای دیگر دیگری در راه است که ممکن است ضد قطر اتخاذ شود. ما مایل به پایان بحران با قطر در سریعترین زمان ممکن هستیم. و بر جلوگیری از زیان وارد شدن به شهروندان قطری در اقدامات ضد دوحه مایل هستیم. هر اقدامی که از سوی کشورهای ما انجام شود مطابق با قانون بین المللی و اجماع چهار کشور و با حداقل تاثیر بر شهروندان قطری است.

وی دوحه را مسئول زیانهایی که به شهروندان قطری به علت این بحران وارد می شود، دانست و افزود: قطر پایبند نیست.

سامح شکری وزیر خارجه مصر نیز اعلام کرد: شرط گفتگو با قطر اجرای کامل خواسته های سیزدگانه است. اصول تایید شده از سوی چهار کشور قابل مذاکره نیست.

وی بیان کرد: همکاری نظامی میان مصر و بحرین امنیت عربی را تقویت می کند.