به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ظهر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه به چه دلیل هیات نظارت اقدامات اخیر آمریکا را نقض فاحش برجام نمی داند، اظهار داشت: هر کاری که آمریکایی ها کردند ایران توان آن را دارد که اگر این اقدامات علیه منافع ما باشد، ایران هم حرکت متقابل انجام خواهد داد.

وی گفت: در مورد برجام ما به آن پایبند بوده ایم و اگر آمریکایی ها آن را نقض کنند قطعا سایر اعضای ۱+۵ با آن مخالف هستند. چین، روسیه و اروپا هم مخالف اقداماتی هستند که منجربه نقض برجام شود.

وی ادامه داد: ما فعالیت های خود را برای تنویر افکار عمومی جهان ادامه خواهیم داد و قرار داد ما با ۵+۱ قرار داد دوجانبه با آمریکا نبوده بلکه قرار دادی بین المللی است، بنابراین آمریکا حق ندارد آن را یک جانبه نقض کند.

ولایتی با بیان اینکه اگر آمریکا برجام را نقض کند سایر اعضا موظف هستند با آنها مقابله کنند، خاطرنشان کرد: آنچه آمریکایی ها تا به حال انجام داده اند قطعا با روح و جسم برجام مغایرت دارد.

عضو هیات نظارت بر اجرای برجام در رابطه با تصمیمات ایران در قبال نقض احتمالی برجام از سوی آمریکا افزود: تصمیمات ما فردی نبوده و هیئت نظارت بر برجام هم در همین هفته جاری در این خصوص تشکیل جلسه خواهد داد و قطعا پاسخ ما به آمریکایی ها صریح، روشن و قوی خواهد بود.