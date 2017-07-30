کد رشـته‌ های جدید آزمون کاردانی به کارشناسی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ و اطلاعیه ۱۳ خرداد ۹۶، داوطلبانی که قبلاً در مهلت تعیین شده، در این آزمون ثبتنام و انتخاب رشته کردهاند (اعم از متقاضیان رشته های با آزمون و رشتههای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) می توانند همزمان با پرینت کارت آزمون نسبت به ویرایش کدرشته محل های انتخابی خود اقدام کنند.
با توجه به اینکه اصلاحات و کدرشتههای تحصیلی جدید علاوه بر رشتههای تحصیلی موجود در دفترچه راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی بعد از انتشار دفترچه راهنما به سازمان سنجش رسیده است داوطلبان در صورت تمایل میتوانند پس از مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما، در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳ مرداد (همزمان با پرینت کارت آزمون) کدرشتهمحلهای انتخابی خود را ویرایش کنند.
اصلاحات، حذفیات و رشته محلهای جدید مربوط به دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
