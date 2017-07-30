ضرورت حمایت از کارآفرینان در رونق اقتصادی روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی ظهر یک شنبه در جمع اهالی روستای گلیزه اظهار کرد: استاد و شاگردی متأسفانه در کشور مورد غفلت واقع‌شده است، جوانان کارآفرین که برای خود شغل دست‌وپا کرده‌اند نیازمند حمایت هستند.

وی با اشاره به اینکه حمایت از کارآفرینان در رونق اقتصادی روستاها تأثیر بسزایی دارد، افزود: خلاقیت و نوآوری در بحث اشتغال و درآمدزایی حرف اول را می‌زند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس اضافه کرد: متأسفانه برخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اول کار دفتر و ماشین لوکس برای خود دست‌وپا می‌کنند و در ادامه کار برای تأمین سرمایه در گردش عاجز می‌مانند درحالی‌که با این رویه نمی‌توان برای اشتغال‌زایی تلاش کرد.

عبدالهی با تأکید بر اینکه شهرستان اهر باید برای شهرستان‌های هم‌جوار یک الگو باشد، گفت: شهرستان اهر با وجود داشتن ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند الگویی مناسب برای شهرهای هم‌جوار باشد و باید به‌عنوان مرکز منطقه ارسباران (قره داغ) جایگاهش حفظ شود.

وی بر توسعه مناطق روستایی در زمینه‌های خدمات زیربنایی و اشتغال جوانان در روستاهای اهر تأکید کرد و بیان داشت: توسعه مناطق روستایی یکی از محورهای توسعه شهرستان اهر به شمار می‌رود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با ذکر اینکه معدن مس انجرد بسیار بالاتر از معدن مس سونگون است، ادامه داد: با بهره‌برداری از معدن مس انجرد که برای صدها نفر از جوانان بیکار اشتغال‌زایی کند قطعاً در توسعه شهرستان نیز مؤثر خواهد بود.

عبدالهی افزود: خوشبختانه مشکل اجتماعی معدن مس انجرد شهرستان اهر حل‌شده و هم‌اکنون ماشین‌آلات سنگین در حال فعالیت عمرانی در این معدن هستند.

وی با ابراز تأسف از اینکه در بحث معادن شهرستان اهر که بیشترین اثرگذاری را در توسعه منطقه دارد مورد غفلت قرارگرفته است، گفت: با توسعه و توجه ویژه به بخش معدن می‌توان برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس تصریح کرد: هرکسی که در روستاها واحد مسکونی احداث می‌کند باید دست این افراد را بوسید، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است اهالی روستاها به شهرها مهاجرت می‌کنند درحالی‌که خدمات زیربنایی در روستاها ارائه‌شده ولی سیاست‌ها در مناطق روستایی با شکست مواجه شده است.

عبدالهی تأکید کرد: اجرای موبه‌موی قانون در استان آذربایجان شرقی به‌ویژه شهرستان‌های اهر و هریس صبر مردم را لبریز می‌کند و از طرفی هر سازمان و اداره با عناوین مختلف و با محور قرار دادن قانون سخت‌گیری می‌کنند، با نظارت و اجرای قانون چه در شهر و چه در مناطق روستایی مخالفتی نداریم ولی با سخت‌گیری بی‌مورد و فراری دادن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مخالف هستیم.

وی در پایان اصلی‌ترین مشکل روستاها و روستائیان را آب و بیکاری جوانان عنوان کرد، یادآور شد: موقعیت جغرافیایی شهرستان اهر به‌گونه‌ای است که از هر چیزی می‌توان برای ایجاد اشتغال استفاده کرد و در این راستا همه باید از صنایع کوچک و بزرگ حمایت کنیم.

نماینده اهر و هریس در مجلس با تاکید بر اینکه برای آسفالت ریزی راه های روستایی از وزارت کشور نیز قیر رایگان می گیریم، اضافه کرد: راه روستای گلیزه شهرستان اهر به دلیل وجود معارضین انجام نشده است.

گفتنی است در این نشست اهالی روستای گلیزه از توابع شهرستان اهر بر تأمین آب شرب و راه ارتباطی مناسب تأکید کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات روستا شدند.