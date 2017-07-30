۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

کدرشـته‌ محل های جدید اعلام شد؛

انتشار اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون کاردانی نظام جدید

کد رشـته‌ محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌ آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۶ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ و اطلاعیه‌ ۱۳ خرداد ۹۶، داوطلبانی که قبلاً در مهلت تعیین شده، در این آزمون ثبت‌نام و انتخاب رشته کرده‌اند ‌(اعم از متقاضیان رشته های با آزمون و رشته‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) می توانند همزمان با پرینت کارت آزمون نسبت به ویرایش کدرشته محل های انتخابی خود اقدام کنند.

با توجه به اینکه اصلاحات و کدرشته‌های تحصیلی جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی موجود در دفترچه راهنمای آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ بعد از انتشار دفترچه راهنما به سازمان سنجش رسیده است داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند پس از مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما، در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳ مرداد (همزمان با پرینت کارت آزمون) کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را ویرایش کنند.

اصلاحات، حذفیات و رشته محلهای جدید مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.

