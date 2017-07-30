۲ میلیارد ریال پودر و قرص نیروزا در قائمشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ذبیح الله پهلوانی در باره جزئیات این خبر، گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه و مقابله با معضل شوم قاچاق در این زمینه ماموران پلیس آگاهی از فعالیت یکی از عاملان تهیه و فروش انواع مکمل‌های دارویی نیروزا در شهرستان قائم شهربا خبر شدند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران، افزود: در اجرای این مأموریت ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قائم شهر با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

سرهنگ پهلوانی، خاطر نشان کرد: در بازرسی از محل نگهداری کالاهای قاچاق، ۹۷۶ قوطی انواع پودر به مقدار تقریبی ۶۵۸ کیلو گرم و ۵۷ هزار و ۵۵ عدد انواع قرص‌های نیروزا کشف شد.

پهلوانی ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان بالغ بر دو میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در خاتمه با اشاره به این که کالاها و داروهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و می‌توانند صدمات جبران ناپذیری را به سلامت افراد جامعه وارد کنند از مردم خواست: ضمن پرهیز از استفاده از این داروها در صورت مراجعه با افرادی که اقدام به تهیه وفروش کالاهای غیر مجاز می‌کنند مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.