تکرار اتهامات علیه قطر و پیش شرط های مذاکره با دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه مصر،عربستان،بحرین و امارات که امروز درراستای بررسی بحران قطر در منامه برگزار شد آمده است:در این نشست در خصوص اخرین تحولات بحران قطر رایزنی شد شرکت کنندگان بر ضرورت ادامه یافتن هماهنگی های فیما بین در راستای حمایت از امنیت کشورهای عربی و نابودی تروریسم تاکید کردند.هم چنین در جریان این نشست بر مبانی ششگانه اعلام شده در نشست قاهره که بیانگر اجماع بین المللی علیه تروریسم و تندروی و حمایت مالی از آن و مخالفت با مداخله در امور دیگر کشورها و اهمیت اجرای دو توافق نامه ریاض در سالهای ۲۰۱۳ و۲۰۱۴ که از سوی قطر اجرایی نشده تاکید شد.

این کشورها هم چنین بر اهمیت اجرای درخواستهای سیزده گانه‌شان از قطر که باعث تقویت روند مبارزه با تروریسم و خشونت و تقویت امنیت منطقه وجهان می شود تاکید کردند.آنها نسبت به مذاکره با قطر به شرط اعلام تمایل صادقانه و عملی این کشور برای توقف حمایت مالی از تروریسم و گسترش نفرت و پایبندی به اصل عدم مداخله درامور داخلی دیگر کشورها و اجاری درخواستهای سیزدگانه ابراز آمادگی کردند.

کشورهای مذکور تاکید کردند که تمام اقدامات صورت گرفته علیه قطر با قوانین بین المللی هماهنگی دارد.آنها از نقش امیر کویت در میانجگری برای حل بحران قطر قدردانی کرده و اقدامات متعمدانه دوحه برای مانع تراشی در روند برگزاری مراسم حج برای شهروندان این کشور را محکوم کردند.