دستگاه های فرهنگی وظیفه سنگینی در مقابله با جنگ نرم بر عهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، مرتضی صفری در دیدار با رئیس سازمان بسیج اساتید استان با اشاره به 4 دهه دشمنی و توطئه های فراوان استکبار جهانی علیه نظام و انقلاب اسلامی افزود : امروز دشمنان انقلاب ، قشر کودک، نوجوان و جوان را نشانه گرفته و با ترفندها و روشهای مختلف سعی در سست کردن عقاید و باورهای دینی و مذهبی و همچنین به فراموشی سپردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه جوان ایران ، می باشند تا از این طریق پایه های مستحکم و مردمی انقلاب را سست نمایند .

وی با اشاره به وظایف خطیر نهادهای فرهنگی در مقابله با جنگ نرم افزود : دستگاهها و نهادهای فرهنگی وظیفه سنگینی در مقابله با جنگ نرم بر عهده دارند و می بایست میان دستگاههای فرهنگی همسویی و یکپارچگی وجود داشته باشد.

صفری در ادامه به نقش برجسته بسیج و سپاه در مقابله با تهاجم فرهنگی اشاره کرده و گفت: بسیج در لایه ها و قشرهای مختلف با ایجاد جاذبه در درون جامعه برای مشارکت و جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت ملی ـ مذهبی از دیدگاه مقام معظم رهبری، مسئولیتی سنگین بر عهده داشته و توانسته یک ارتش معنوی مردمی را پایه‌ریزی کند .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان با اشاره به چهار دهه دشمنی و توطئه های فراوان استکبار جهانی علیه نظام و انقلاب اسلامی گفت: امروز دشمنان انقلاب ، قشر کودک، نوجوان و جوان را نشانه گرفته است.

صفری در ادامه به تأثیرات مثبت تعامل سازنده میان دستگاههای فرهنگی بالاخص رسانه ملی و استانی و بسیج اشاره کرد و افزود: رسانه ملی و به تبع آن رسانه استانی همواره سعی داشته پشتیبانی خوبی از نهادهای فرهنگی و انقلابی به ویژه بسیج داشته باشد .

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت خوب و بالقوه سازمان بسیج اساتید و فعالیتهای چشمگیر این سازمان، اظهار داشت: صداوسیما آماده است تا با مشارکت این سازمان و استفاده از ظرفیت اساتید و کارشناسان عضو ، برنامه ای چالشی و مطالبه محور با حضور کارشناسان و اساتید مرتبط برای بررسی مشکلات و موانع پیش روی توسعه استان و بررسی و پیگیری مطالبات به حق مردم تولید و پخش نماید .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان همچنین آمادگی مرکز را برای پوشش کامل کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی که از 14 الی 18 مرداد با حضور بیش از 300 نفر از اساتید بسیجی کشور در زنجان برگزار خواهد شد ، اعلام کرد .

همچنین مسوول بسیج اساتید استان زنجان نیز ضمن تشکر و قدردانی از همکاری های خوب و بی شائبه رسانه استانی با مجموعه بسیج در استان به ویژه سازمان بسیج اساتید گفت : سازمان بسیج اساتید با توجه به قشر تحت پوشش خود همواره سعی کرده فراجناحی و در راستای منویات مقام معظم رهبری عمل نماید . آقای

رجبی اعلام کرد این سازمان با دارا بودن بیش از 1500 عضو از اساتید دانشگاههای استان و 250 حلقه صالحین، ظرفیت خوبی است که با بهره گیری از آن در رسانه استانی می تواند به غنی تر شدن بیش از پیش محتوای برنامه ها منجر شود .

وی به برگزاری کارگاه پیوست نگاری فرهنگی به مدت 5 روز در دانشگاه آزاد زنجان اشاره کرد و گفت : این کارگاه از تاریخ 14 الی 18 مردادماه سالجاری در زنجان برگزار خواهد شد .

حسین محمدی مسئول کانون جنگ نرم بسیج اساتید نیز در ادامه تدوین سند ملی با موضوع اقتصاد مقاومتی در این سازمان اشاره کرده و ابراز امیدواری کرد که این سند بتواند به یک الگوی کشوری در زمینه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی منجر شود.