جهت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تشویقی تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی امکانات بهداشت و درمان گرمی تصریح کرد: متأسفانه در مناطق محروم از جمله شهرستان گرمی، ماندگاری پزشکان مشکل جدی است.
وی افزود: برای جذب پزشک جدید نیز در این شهرستان با مشکل مواجه هستیم بطوریکه در کل شهرستان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی نداریم.
فرماندار گرمی تأکید کرد: در صورتی که تشویقی مناسبی برای پزشکان در مناطق محروم تعریف شود، میزان ماندگاری و علاقهمندی به خدمت در این مناطق افزایش مییابد.
امامی افزود: علاوه بر این در بخش انگوت گرمی به عنوان بزرگترین بخش استان اردبیل ضروری است مرکز فوریتها و پانسیون پزشکان راهاندازی شود.
وی به کمبود تجهیزات در مراکز درمانی این شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در روزهای اخیر بلوک زایمانی بیمارستان ولایت به بهرهبرداری رسید اما کمبودهای متعددی در حوزه بهداشت و درمان داریم.
فرماندار گرمی طرح تحول نظام سلامت را یکی از طرحهای موفق حوزه درمان کشور دانست و افزود: انتظار میرود در راستای این طرح به مناطق محروم توجه بیشتری شود.
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