به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان مرزی آستارا بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح دستگیری و انهدام این باند هرمی اظهار کرد: در پی شکایت فردی مبنی بر فقدان فرزند ۲۴ ساله اش در یکی از شهرستان های استان گیلان و احتمال حضورش در آستارا، با توجه به حساسیت موضوع و احتمال بروز هرگونه حوادث ناگوار موضوع در دست رسیدگی کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ رسول عزیزی افزود: ماموران انتظامی و پلیس آگاهی آستارا با بکارگیری منابع و مخبران و با استفاده از تصاویر فرد مورد نظر، حضور وی را در کنار سواحل آستارا توسط منابع و بومیان محلی تایید و در نهایت طی اقدامات تعقیب و مراقبت، محل اختفای فرد مفقود شده در بخش لوندویل شهرستان آستارا شناسایی و متوجه تردد مشکوک تعداد زیادی جوان در یک منزل استیجاری شدند که هیچگونه اطلاعاتی از حضورشان نداشتند.

وی ادامه داد: مامورین انتظامی با هماهنگی با مقام قضایی جهت بررسی موضوع در محل حاضر و پس از ورود به منزل نفرات ساکن آن با رویت مامورین اقدام به فرار کردند که با هوشیاری ماموران از فرار افراد مذکور جلوگیری و مشخص شد منزل فوق استیجاری است.

فرمانده انتظامی آستارا گفت: ۱۶ نفر پسر جوان در رده سنی ۲۱ تا ۲۵ ساله در منزل فوق حضور داشتند که طی بررسی و مشاهدات به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد که اعضای یک باند هرمی هستند و همه این افراد دستگیر شدند.

وی افزود: از منزل فوق تعداد دو دستگاه لپ تاپ حاوی مطالب شرکت های هرمی و تعداد ۲۰ جلد انواع دفترچه های آموزشی شرکت های هرمی و تعداد ۱۵ جلد جزوه آموزشی درباره نحوه فعالیت و ترسیم اعضای هرم در شرکت های هرمی و همچنین تعداد ۲۲دستگاه از انواع گوشی هوشمند و دو دستگاه خودرو توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزی در ادامه از شناسایی و دستگیری چهار نفر دیگر از سرشبکه های این باند هرمی که در بین اعضا اقدام به آموزش این نفرات و هدایت و اداره این باند هرمی را بر عهده داشتند در حوالی همان محل خبر داد و اظهار کرد: همه افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده برای رسیدگی به مقام قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی آستارا به خانواده ها و جوانان توصیه کرد هوشیاری لازم درباره فعالیت شرکت های هرمی و شبکه های کلاهبرداری را داشته تا فریب افراد سودجو و کلاهبرداران را نخورند تا از خسارت های مالی و بروز حوادث ناگوار و از به خطر افتادن آسایش و آرامش خانواده ها جلوگیری شده و تمامی خواسته ها و مقاصد شوم اینگونه افراد خنثی و نابود شود.