به گزارش خبرنگار مهر، محسن منوچهری که در معیت تیم‌ملی کشتی ایران به رقابت‌های المپیاد ناشنوایان جهان در ترکیه اعزام شده بود، در محل مجموعه ورزشی انقلاب زنجان مورد استقبال جمعی از مسوولان ورزشی استان و اهالی ورزش زنجان قرار گرفت.

این کشتی‌گیر ارزنده زنجان که عملکرد قابل قبولی در این دوره از رقابت‌ها از خود به نمایش گذاشت، توانست مدال برنز را به طور مشترک با کشتی‌گیری از کشور میزبان از آن خود کرده و برای ورزش استان در این آوردگاه جهانی مدال‌آوری کند.

منوچهری که در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی می‌گرفت، در حالی موفق به کسب مدال برنز المپیاد ناشنوایان جهان شد که در وزن این کشتی‌گیر زنجانی، ورزشکارانی از روسیه و یونان به ترتیب عناوین اول و دوم را از آن خود کردند و مدال برنز مشترک نیز به ایران و ترکیه توزیع شد.

تیم‌ملی کشتی ایران در این دوره از رقابت‌ها با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز و با تصاحب ۵۸ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، این در حالی است که تیم‌های روسیه و ترکیه با ۵۵ و ۴۶ امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.