به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یگان دریایی وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن در بیانیه ای اعلام کرد که حمله به بندر «المخا» این کشور با استفاده از یک سلاح خاص، یک ناو اماراتی حامل تعدادی بالگرد را مورد هدف قرار داد. ما پیشتر به نیروهای متجاوز هشدار داده بودیم که دریای سرخ تبدیل به پایگاهی برای هدف قرار دادن مناطق و روستاهای بخش ساحل غربی یمن خواهد شد اما آنها به این هشدارها توجهی نکردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما نسبت به ادامه یافتن محاصره یمن و ممانعت از پهلوگیری کشتی ها در بندر «الحدیده» و هدف قرار دادن ماهیگیران یمنی هشدار می دهیم.

نیروهای ارتش یمن روز گذشته در ادامه دفاع در برابر تجاوزات ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان سعودی، یک ناو امارات را در سواحل المخاء هدف قرار دادند.