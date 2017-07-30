به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان در گفتگو با شبکه العربیة والحدث در حاشیه نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای تحریم کننده دوحه در منامه تاکید کرد که درخواست قطر مبنی بر نظارت بین المللی بر مناسک حج درخواستی خصمانه بوده و به مثابه اعلام جنگ علیه عربستان به شمار می آید.

وی در ادامه افزود: عربستان حق واکنش به هر کسی که بخواهد در این خصوص اقدام کند برای خود محفوظ می دارد.

عادل الجبیر پیشتر تاکید کرده بود: عربستان مخالف سیاسی کردن موضوع حج از سوی قطر است. اقدامات ضد قطر به این دلیل اتخاذ شد که بندهای توافق ریاض را اجرا نکرد و به سیاست های خصمانه خود ضد کشورهای منطقه ادامه می دهد.

وی افزود: عربستان تلاش زیادی برای تسهیل حجاج و عمره گذاران به کار گرفته است. عربستان از ادای مناسک حج از سوی قطری ها مشابه دیگر حجاج استقبال می کند.