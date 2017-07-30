به گزارش خبرگزاری مهر، این مخازن متعلق به شرکت پایانه های نفتی ایران که تحت پوشش بیمه نامه مهندسی سازه های تکمیل شده قرار دارد، آبان پارسال بر اثر برخورد صاعقه دچار آتش سوزی شد و به دو مخزن و مواد نفتی داخل آن خساراتی وارد آمد.

با توجه به ابعاد حادثه، پس از چند مرحله بازدید میدانی توسط کارشناسان مستقل ارزیاب خسارت و دریافت اسناد و مستندات مربوط به خسارت و بازسازی مواضع آسیب دیده، در نهایت خسارت وارده به مخازن به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۸۹۴ هزار ریال نهایی و با اخذ مجوزهای مربوط و سیر مراحل فنی و اخذ مجوز از هیات مدیره شرکت بیمه مسئول، در مرداد ماه امسال طی یک فقره چک تقدیم بیمه گذار شد.