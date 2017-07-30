تایید احکام بدوی متهمان تخریب سفارت عربستان در دادگاه تجدید نظر

محمد نریمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور حکم دادگاه تجدید نظر خبرداد و گفت: ۱۰ نفر از متهمان این پرونده به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که ۵ نفر از آنها در دادگاه تجدیدنظر به شش ماه حبس و ۵ نفر نیز به سه ماه حبس محکوم شدند.

وی با بیان اینکه روز گذشته احکام ابلاغ شده است، افزود: در این پرونده اتهام اخلال در نظم عمومی وجود داشت و ما دلایل کافی را آوردیم اما احکام در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر،۲۸و ۲۹ تیر ۹۵ بود که دو جلسه رسیدگی به اتهامات متعرضان به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و ۲۱ متهم تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها نیز اخذ شد. پس از این جلسه، پرونده یکی از متهمان که به اشتباه به دادگاه کارکنان دولت آمده بود به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. در نهایت پس از چهار ماه دادگاه حکم این متهمان را صادر و ۱۳ متهم را به حبس تعلیقی محکوم کرد. تعدادی از متهمان نیز تبرئه شدند.جلسه رسیدگی به این پرونده هم ۱۹تیر ماه برگزار شد که در نهایت دادگاه همان احکام بدوی صادره را تایید کرد.