  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۵

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس:

پالایشگاه هویت کرمانشاه است / از حق مردم کوتاه نمی‌آییم

پالایشگاه هویت کرمانشاه است / از حق مردم کوتاه نمی‌آییم

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: پالایشگاه کرمانشاه در حقیقت هویت کرمانشاه است و از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد.

احمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را ناعادلانه می‌دانیم و به همین دلیل در کمیسیون انرژی مطرح شد.

وی توضیح داد: بحث واگذاری ناعادلانه این پالایشگاه در کمیسیون انرژی مطرح شد و بحث تحقیق و تفحص در این رابطه به اتفاق آراء رأی آورد و به تصویب رسید.

صفری اظهار داشت: پالایشگاه کرمانشاه در حقیقت هویت کرمانشاه است و واگذاری آن ناعادلانه است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانیکه به نتیجه نهایی نرسیم ما از این حق مردم کوتاه نخواهیم آمد.

کد مطلب 4045610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها