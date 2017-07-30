احمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را ناعادلانه می‌دانیم و به همین دلیل در کمیسیون انرژی مطرح شد.

وی توضیح داد: بحث واگذاری ناعادلانه این پالایشگاه در کمیسیون انرژی مطرح شد و بحث تحقیق و تفحص در این رابطه به اتفاق آراء رأی آورد و به تصویب رسید.

صفری اظهار داشت: پالایشگاه کرمانشاه در حقیقت هویت کرمانشاه است و واگذاری آن ناعادلانه است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانیکه به نتیجه نهایی نرسیم ما از این حق مردم کوتاه نخواهیم آمد.