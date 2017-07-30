افتتاح تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهر

ابوالفضل صدرائیه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز اول تصفیه‌خانه شهرستان اسلامشهر با حضور وزیر نیرو و جمعی از مقامات کشوری، با پیگیری‌های صورت گرفته و مساعدت‌های دستگاه‌های مختلف و با همّت پرسنل آبفا، افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

صدرائیه ضمن توضیح طرح تصفیه‌خانه شهرستان اسلامشهر بیان کرد: عملیات این پروژه در زمینی به مساحت ۷ هکتار و تجهیز تصفیه‌خانه در سه مدول با تحت پوشش قرار دادن جمعیتی معادل ۶۶۰ هزار نفر طراحی شده است و در حال حاضر مدول نخست این طرح برای تحت پوشش قرار دادن جمعیتی به میزان ۲۲۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است و با تکمیل تجهیزات فنی مورد نیاز، بخش‌های دیگر نیز افتتاح می شود.

مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران با بیان اینکه احداث این طرح با استفاده از اعتبارات جاری، عمرانی و ملی انجام شده است مطرح کرد: نوع فرآیند تصفیه‌خانه به صورت هوا دهی گسترده به شکل لجنِ فعال با قابلیت حذف نیتروژن است و فاضلاب تصفیه شده با هدف حفاظت از محیط‌زیست در جهت مصارف کشاورزی و بازگردانی فاضلاب تصفیه شده به چرخه طبیعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: با استفاده از این طرح، عملیات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهرهای اسلامشهر، شهرک امام حسین(ع)، شهر واوان و مسکن مهر استراتوس و شهرک امام خمینی(ره) انجام می شود و عملیات لوله‌گذاری و خطوط انتقال فاضلاب این شهرها نیز به پایان رسیده است.