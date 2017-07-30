به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، لوان جاگاریان سفیر روسیه و هیات همراه به منظور گسترش و توسعه ارتباطات تجاری دو کشور ایران و روسیه با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران دیدار و گفتگو کرد.

عبداللهی در این دیدار ضمن بیان توانمندی های بخش تعاون و لزوم گسترش روابط تجاری بخش تعاون با سازمان مشابه در روسیه، پیشنهادات ۴گانه ای را مطرح کرد.

لوان جاگاریان سفیر روسیه با ابراز خرسندی از حضور در اتاق تعاون ایران و آشنایی با توانمندی‌های این بخش، خاطر نشان کرد پیامی را مبنی بر پیشنهاد ارتباط مستقیم بخش تعاون ایران با سازمان مشابه در روسیه را مخابره خواهد کرد.

به گفته نماینده بازرگانی سفارت، در روسیه، انجمن اتحادیه تعاونی‌های مصرف فعال بوده که ۴ میلیون عضو دارد و عضو ICA (اتحادیه بین المللی تعاون) است.

وی با بیان اینکه ایران در سال آینده میزبان ICA است، گفت: این اتحادیه می‌توانند شریک خوبی برای بخش تعاون باشد.

در این دیدار همچنین رئیس اتاق تعاون ایران با استقبال از این پیشنهاد، اذعان داشت: هدف از برگزاری این دیدار نیز آشنایی با سازمان های مشابه در روسیه و گسترش روابط تجاری در این بخش بوده است. تعاونی‌ها در ایران در بخش‌های مختلفی فعال هستند و بخش کشاورزی سهم ۳۵ درصدی از حضور بخش تعاون را به خود اختصاص داده است.

عبداللهی ادامه داد: من اطلاع دارم که فعالیت تعاونی‌های مصرف روسیه بسیار گسترده بوده و ما می‌توانیم بخشی از نیازهای آنها را در زمینه تامین کالا به عهده بگیریم همچنین به صورت متقابل نیز این مهم می‌تواند صورت گیرد.

وان جاگاریان سفیر روسیه در بخشی از این دیدار به ممنوعیت صادرات میوه و سبزیجات که روسیه برای کشور ترکیه در نظر گرفته اشاره کرد و گفت: این مهم فرصت مناسبی برای ایران در جهت افزایش صادرات محصولاتی نظیر آن به کشور روسیه فراهم می کند و باید در نظر داشت که حضور در بازار صادراتی شرایط ویژه ای دارد که بسته بندی مناسب یکی از آنهاست.

رئیس اتاق تعاون ایران، در بخش دیگری از این نشست ۴ پیشنهاد را محور گفتگو قرار داد و برگزاری نمایشگاه های اختصاصی توسط تعاونگران در هر دو کشور همچنین حمایت و مساعدت سفیر برای اجرایی شدن این مهم را خواستار شد. همچنین تسهیل در رفت و آمد بازرگانان به روسیه، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری به منظور شناخت توانمندی‌های بخش تعاون و گسترش روابط تجاری همچنین روابط بانکی دو کشور و اقداماتی برای تسهیل انتقال پول در روابط تجاری در دیگر پیشنهادات مطرح شده بود.

در این خصوص سفیر روسیه، از پیشنهادات رئیس اتاق تعاون ایران استقبال کرد.

در این نشست علیرضا بنایی فر، مدیر امور بین الملل اتاق تعاون به نمایندگی از اتاق تعاون ایران و نماینده بازرگانی سفارت به نمایندگی از روسیه برای برگزاری دیدارهایی مبنی بر اجرایی تر کردن و پیگیری پیشنهادات معرفی شدند.