آغاز رزمایش ناتو در گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رزمایش نظامی «نوبل پارتنر ۲۰۱۷» ناتو با شرکت یگان‌هایی از نیروهای مسلح ترکیه، آمریکا، آلمان، انگلستان، اسلوونی، اوکراین و ارمنستان طی مراسمی در پادگان نظامی «وازیانی» در نزدیکی تفلیس پایتخت گرجستان آغاز شد.



«گئورگی مارگولاشویلی» نخست وزیر گرجستان در این مراسم با اشاره به اینکه رزمایش مذکور برای سومین بار در خاک کشورش انجام می شود، گفت:



ما پرچمدار ثبات جهانی هستیم. از صمیم قلب به تمامی واحدهای نظامی که در این رزمایش شرکت دارند خوشامد می گویم. این رزمایش نظامی و رزمایش های مشابه آن، نه تنها برای گرجستان بلکه برای ثبات و امنیت کل منطقه بسیار مهم هستند. چنین تمرینات نظامی، ما را به استانداردهای ناتو نزدیک تر می سازد.



در این مانور ۵۰۰ فروند خودروی زرهی و تانک از گرجستان، آمریکا و آلمان و ۲۶۰۰ پرسنل نظامی از کشورهای شرکت کننده تا ۱۲ آگوست حضور دارند.



همچنین چندین فروند هواپیمای باربری-نظامی آمریکا برای شرکت این مانور که تاریخ ۱۲ آگوست ادامه خواهد یافت به گرجستان منتقل شده است.