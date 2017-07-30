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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

کودکان ۶۱ کشور جهان به امام رضا (ع) نامه نوشتند

کودکان ۶۱ کشور جهان به امام رضا (ع) نامه نوشتند

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: هزار و ۵۰۰ کودک از ۶۱ کشور جهان در جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا (ع) شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی عصر یکشنبه در اختتامیه جشنواره نامه ای به امام رضا (ع)، تحقق سیاست های دینی و برنامه های مذهبی با استفاده از ابزار فرهنگ و هنر را از سیاست های وزارت ارشاد اعلام کرد.

وی افزود: جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) برای بازشناسی هویت شیعه و معرفی اهداف شیعه به علاقه مندان است و جشنواره رضوی علاوه بر ایران در ۷۷ کشور دنیا برگزار می شود.

وی گفت: امسال ۱۵۰ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۱۵۰۰ اثر مربوط به ۶۱ کشور دیگر بود.

اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) با حضور سفرا و مهمانان خارجی در سالن هلال احمر ساری در حال برگزاری است.

کد مطلب 4045627

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