به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه صادره از سوی اداره کل مدیدیت بحران استانداری خوزستان آمده است: با توجه به اطلاعیه شماره ۲۰ مورخ ۹۶/۰۵/۰۸ اداره‌کل هواشناسی خوزستان در خصوص وقوع دماهای ۵۰ درجه سلسیوس و بعضاً بالاتر در اکثر نقاط خوزستان در روزهای یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۸ تا یکشنبه هفته آینده مورخ ۹۶/۰۵/۱۵؛ همچنین جنوبی‌شدن جریانات، افزایش رطوبت و وقوع پدیده شرجی به‌ویژه در شهرهای ساحلی و مرکزی استان از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۱ و با عنایت به نامه‌های شماره ۹۶/۳۵۸۴۴ مورخ ۹۶/۰۵/۰۸ و شماره ۹۶/۳۴۹۳۷ مورخ ۹۶/۰۵/۰۴، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در خصوص پیشنهاد کاهش ساعت کاری ادارات، شرکت‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی جهت جلویگری از ایجاد تنش بارگیری بالا بر تجهیزات شبکه برق، بروز حادثه و قطع احتمالی برق در استان با توجه به پیش‌بینی تداوم افزایش دما و رطوبت تا روز یکشنبه هفته آینده مورخ ۹۶/۰۵/۱۵ و با عنایت به موافقت جناب آقای مهندس هاشمی‌زاده، معاون محترم امور عمرانی و جانشین رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان و به منظور مصرف بهینه برق ادارات، کاهش پیک باری شبکه برق، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف در ادارات، پیشگیری از قطعی‌های احتمالی آب و برق و جهت رفاه و آسایش حال شهروندان، بدینوسیله زمان اتمام کار کلیه بانک‌ها، ادارات، شرکت‌ها، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی استان (به‌جز مراکز عملیاتی، خدماتی، امدادی، بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز آتش‌نشانی) در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ‌های ۱۰ و ۹۶/۰۵/۱۱ و روزهای شنبه و یکشنبه مورخ‌های ۱۴ و ۹۶/۰۵/۱۵ ساعت ۱۳ اعلام می‌گردد.



در این اطلاعیه آمده است: ضمناً کلیه برنامه‌های آموزشی و امتحانات مراکز آموزشی استان بدون تغییر و بر اساس برنامه‌های اعلام شده برگزار خواهند گردید.