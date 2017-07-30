به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی در جلسه با هیئت سرمایه‌گذاران فرانسوی که عصر یکشنبه در سالن جلسات استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: البرز کوچک‌ترین استان کشور با تراکم جمعیت ۲.۷ درصد؛ جمعیتی بالغ‌بر سه میلیون نفر را در خود جای‌داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه توجه به مسائل زیست‌محیطی در استان البرز به سبب شرایط خاص را حائز اهمیت دانست و افزود: باید از پتانسیل‌های جغرافیایی و طبیعی برای تبدیل به ظرفیت گردشگری استان استفاده کنیم.

وی بابیان اینکه متأسفانه زیرساخت‌های مناسب گردشگری در استان البرز وجود ندارد که درصدد رفع این مشکلات هستیم، تصریح کرد:‌ مقوله پسماند در این استان به چالشی اساسی تبدیل‌شده است‌.

ارتقایی به تولید روزانه بیش از هزار و ۷۰۰ تن زباله شهری و ۳۰۰ الی ۴۰۰ تن زباله صنعتی در استان البرز، گفت: متأسفانه سایت مناسبی برای دفع بهداشتی این زباله‌ها در استان البرز وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص دفع بهداشتی پسماند مطالعات خوبی انجام‌گرفته اما به‌طورقطع باید از دانش دیگر کشورها در این خصوص بهره برد، گفت: بایستی استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران در خصوص ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب موردتوجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اینکه خوشبختانه ارتباط با دیگر کشورها طی سنوات اخیر بهبودیافته، افزود: باید از ظرفیت موجود در بخش انرژی‌های نو استفاده لازم را ببریم.