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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

وزیر تجارت بین الملل انگلیس:

توافقی بر سر جا به جایی شهروندان انگلیس و اروپا انجام نشده است

توافقی بر سر جا به جایی شهروندان انگلیس و اروپا انجام نشده است

وزیر تجارت بین الملل انگلیس با بیان اینکه توافق میان وزرای کابینه انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر جا به جایی شهروندان میان دو طرف انجام نشده است، توافق کابینه با این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر تجارت بین الملل انگلیس در مصاحبه امروز خود اعلام کرد هیچ توافقی بر سر جا به جایی آزادانه مردم از اتحادیه اروپا به انگلیس و بالعکس در دوران پس از انجام برگزیت میان اعضای کابینه این کشور انجام نشده است.

«لیام فاکس» گفت: اگر هم بحثی در این خصوص انجام شده باشد من در آن شرکت نداشته ام... من در هیچ یک از مذاکرات در این خصوص حضور نداشته ام و موافقت خودم را نیز با هیچ توافقی در این خصوص اعلام نکرده ام.

به گفته وزیر تجارت بین الملل انگلیس لغو این قانون بر اساس رای مردم این کشور به خروج لندن از اتحادیه اروپا انجام شده است.

گفتنی است روزنامه گاردین انگلیس اخیرا اعلام کرده بود که وزرای کابینه این کشور در خصوص ادامه قانون جا به جایی آزاد شهروندان انگلیس و اتحادیه اروپا تا سه سال پس از اجرای برگزیت خبر داده بود. موضوعی که اکنون فاکس می گوید صحت نداشته و اطلاعی از انجام چنین توافقی ندارد.

برگزیت قرار است از مارس ۲۰۱۹ آغاز شده و پس از طی شدن فرآیند آن رسما انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شود.

کد مطلب 4045639

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