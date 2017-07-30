انگلیس بدنبال توافقات پسابرگزیت/نوبت به مکزیت رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، انگلستان در ادامه جستجوی خود برای توافق تجاری پسا برگزیت، بعد از آمریکا به سراغ مکزیک می‌رود.



قرار است لیام فاکس،وزیر تجارت بین الملل انگلستان در این سفر با وزیر اقتصاد مکزیک، ایلدفونسو گواجاردو ویارئال، دیدار کرد تا در مورد تداوم همکاری دو کشور پس از این‌که انگلستان اتحادیه اروپا را ترک کرد مذاکره کنند و همچنین در مورد پتانسیل قراردادی تجاری در آینده با هم گفتگو کنند.

قوانین اتحادیه اروپا تاکید می‌کند که دولت‌های عضو نمی‌توانند در هنگامی که عضوی از این اتحادیه هستند، به طور مستقل برای قراردادهای تجاری با طرف دیگری وارد مذاکره شوند. هرچند انگلستان اجازه دارد قبل از ترک اتحادیه در مارچ ۲۰۱۹، مذاکرات اولیه را انجام دهد.

مکزیک یک اقتصاد درحال ظهور است هرچند پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا هم به حساب می‌آید. این کشور هرساله تبادل تجاری‌ای به ارزش ۳.۶ میلیارد پوند (۴.۶ میلیارد دلار) با انگلستان دارد که بیشتر آن را اقلام مواد غذایی، شیمیایی، خدمات مالی و صنایع ساختمانی تشکیل می‌دهند.

در همین زمان، اتحادیه اروپا هم به دنبال یک قرارداد تجارت آزاد جدید با مکزیک است تا توافق موجود خود را که ۲ دهه پیش امضا شده، ارتقا دهد. مقام ارشد تجاری اتحادیه اروپا، سیسیلیا مالمستورم، در ماه می گفت که اتحادیه اروپا امیدوار است تا پایان سال این قرارداد را به امضا برساند.