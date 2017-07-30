محموله مواد مخدر در باک خودرو کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله خسروانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با مواد مخدر تلاش‌های ویژه‌ای صورت گرفته است و شاهد کشفیات زیادی در سطح استان هستیم.

وی از اجرای عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اضافه کرد: در این عملیات اعضای یک باند تهیه و توزیع موادمخدر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به اجرای اقدامات اطلاعاتی ویژه برای کشف این باند، بیان کرد: این باند به‌صورت حرفه‌ای و عمده در امر حمل و قاچاق مواد فعالیت داشت که فعالیت‌های آنها رصد شد.

وی با اشاره به اینکه سرکرده این باند ساکن یکی از استان‌های هم‌جوار بوده است، ادامه داد: اعضای این باند قصد انتقال مواد مخدر از استان فارس به استان خوزستان از مسیر استان کهکیلویه و بویر احمد را داشتند.

خسروانی ادامه داد: ماموران انتظامی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویر احمد، یک دستگاه خودروی سایپا را در محور گچساران شناسایی و متوقف کردند.

وی با اشاره به کشف ۲۴ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک از خودرو این باند، خاطرنشان کرد: این مواد مخدر به صورت ماهرانه‌ای در محفظه باک خودرو جاسازی شده بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: در این عملیات سرکرده باند دستگیر و تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.