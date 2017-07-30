به گزارش خبرگزاری مهر، هشتصدمین جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با حضور اعضاء با ریاست خانم آیت اللهی برگزار شد. در این جلسه خبر برگزاری اولین جایزه زنان و علم در روز ۲۸ مرداد ماه از طرف نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.

سپس بررسی وضعیت کنونی و آینده پژوهی فضای مجازی با حضور متخصصین و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر تاکید به استفاده از فضای سایبر به عنوان یک ضرورت در تعاملات جهانی، فرصت­ ها، چالش ­ها و مخاطرات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و موضوع پالایش فضای مجازی که در همه کشورها اجرا می­ گردد به عنوان یک ضرورت مطرح شد.

همچنین آینده ­پژوهی این فضا و آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز مطرح و بررسی شد.

در پایان اعضای شورا بر سیاستگذاری و برنامه­ ریزی این حوزه با همکاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با توجه به تاثیرات این موضوع در بین خانواده­ ها و فرزندان ایشان تاکید کردند.