روند تقسیمات کشوری تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی اصغر احمدی در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان با قدردانی از فرمانداران و بخشداران برای برگزاری مناسب انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عنوان کرد: ۴۲ میلیون نفر از مردم در این انتخابات پای صندوق های رای آمدند و مشارکت بیش از ۷۳ درصدی را رقم زدند که نشان می دهد مردم به نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی ایران اعتقاد و اعتماد دارند.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات مردم در مناطق مختلف را باید جمع بندی و محقق کنیم، افزود: جایگاه وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران در مدیریت کشور بسیار مهم و حساس است و ما چهار ساله جدیدی را پیش رو داریم که خدمت به مردم را باید ملاک و عمل صالح را سرلوحه کار قرار دهیم.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: فرمانداران و بخشداران باید به دور از احساسات و با عقلانیت کار کنند و برنامه ششم توسعه را مد نظر قرار داده و به خواسته های اقوام و مذاهب توجه کنند.

احمدی خاطرنشان کرد: در مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی مسئولیت های مهمی بر عهده داریم که باید اجرا شود و تامین امنیت و حفظ امنیت روانی مردم نیز بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه در جهت رفع مشکلات باید تمامی قوا و ارکان نظام با یکدیگر همکاری کنند، بیان داشت: دولت، مجلس و قوه قضائیه در راستای خدمت به مردم باید در کنار هم باشند و این اصل مهم در شهرستان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه به زودی دولت جدید معرفی خواهد شد، اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی وزارت کشور ارزیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران است که در نوع تصمیمات آتی در دولت بعد موثر است.

احمدی با بیان اینکه شاخص ها بیانگر تلاش بی وقفه دکتر جادری استاندار هرمزگان و مجموعه مدیریت استان در طول چهار سال اخیر است، اظهار داشت: هرمزگان از استان های موفق کشور براساس ارزیابی ها بوده و مدیران این استان در خدمت به مردم موفق بوده اند.

وی گفت: توسعه و پیشرفت استان هرمزگان طبق شاخص ها بیانگر تلاش و موفقیت تیم مدیریت دولت تدبیر و امید در این استان است و به لحاظ تامین امنیت نیز این استان وضعیت مطلوبی دارد.

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: فرمانداران و بخشداران در دولت جدید نیز روند خدمت رسانی به مردم و اجرای پروژه ها را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

احمدی با اشاره به موارد مطرح شده پیرامون تقسیمات کشوری، عنوان کرد: در این عرصه وزارت کشور با توجه به برخی مصوبات با موانعی مواجه بود که در راستای رفع این مشکل کمیته ای متشکل از وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و با این اقدام یک گام رو به جلو در تسریع و بهبود روند تقسیمات کشوری برداشته شده است.

وی ادامه داد: در مذاکراتی که با معاون اول رئیس جمهوری و دبیر هیئت دولت داشته ایم، مقدمات سرعت دادن به تقسیمات کشوری در حال فراهم شدن است.

محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز در این نشست بیان داشت: دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته با شعار تعامل مثبت و سازنده با دنیا در سیاست خارجی و نشاط و آرامش و کار و توسعه در کشور، اقدامات موثری انجام داد.

وی افزود: برنامه دولت دوازدهم با شعار آزادی، امنیت و توسعه تدوین شده است و باید برای کارهای بزرگ در چهار سال آینده آماده شویم و پاسخ مناسبی در جهت تحقق مطالبات مردم داشته باشیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: مشارکت ۷۳ درصدی مردم در انتخابات یک سرمایه برای نظام جمهوری اسلامی است و یکی از تکالیف دولت پاسخگویی به مطالبات مردم است و باید برای اقشار مختلف باید برنامه داشته باشیم.